तेलंगाना: 'प्यार की राह में रोड़ा हैं बच्चे' पति-पत्नी ने मासूम बेटों को बेरहमी से किया टॉर्चर

तेलंगाना में एक पति-पत्नि ने अपने मासूम बेटों के साथ निर्दयता की हदें पार कर दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी बेटों को लोहे की रॉड से पीटते थे और सिगरेट से जलाते थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि बच्चे उनके निजी जीवन की आजादी में रोड़ा बन रहे थे।

किसी भी नवविवाहित दंपत्ति (कपल) के लिए बच्चों का होना एक खुशी की बात होती है। हां, कई बार शादी के कुछ ही समय बाद बच्चों का पैदा हो जाना लोगों को थोड़ा परेशान कर देता है। लेकिन इसके बाद भी कोई अपने मासूमों पर अत्याचार करने नहीं लग जाता है। यह आम राय है। लेकिन तेलंगाना के सूर्यपेट जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। यहां पर एक दंपत्ति ने अपने दो मासूम बेटों (5 और 3 साल के) को लंबे समय से प्रताड़ित किया है। मामला सामने आने के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों बेटे उनके प्यार और आजादी के बीच में आ रहे थे।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब बच्चों के लगातार रोने की आवाजें सुनने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। उनके शरीर पर जलने के निशान, चोटों के निशान ने पड़ोसियों को चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तेलंगाना में माता-पिता कि हैवानियत शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान रवि और इंदु के रूप में हुई है। वह लगभग हर दिन ही अपने बच्चों के साथ मारपीट किया करते थे। दोनों मिलकर लोहे की छड़ों, गर्म चमचे से उन्हें मारते थे और कई बार सिगरेट से भी जला देते थे। इससे बच्चों के शरीर पर बेहद गहरे नए और पुराने दोनों ही घाव मिले हैं। इसके अलावा एक लड़के की हड्डी में भी फ्रैक्चर मिला है। उसका इलाज करवाया जा रहा है। मेडीकल जांच में इसकी पुष्टि हुई है।

आरोपी रवि और इंदु बोले- गुस्से में हद पार हो जाती है पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान रवि और इंदु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ निर्दयता की है। उन्होंने बताया कि बच्चे उन्हें परेशान करते थे। वह उनकी निजी जिंदगी में एक रोड़ा थे। इसलिए जब भी वह रोते या ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करते थे। तो उन्हें सजा दी जाती थी। उन्हें शांत रहने और अनुशासन में रखने के लिए कई बार गुस्से में हद पार हो जाती थी।

बच्चों ने भी खोला माता-पिता का राज जांच कर्ताओं के मुताबिक, रवि और इंदु ने बताया कि यह किसी एक घटना को लेकर नहीं हुआ था। बल्कि कई वजहों से होता था। बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए वह मारपीट किया करते थे लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और बच्चे भी उनसे डरने लगे। बच्चों ने भी अपने साथ हुई मारपीट की घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि माता-पिता अकसर छोटी-छोटी गलतियों पर उनके साथ मारपीट करते थे और सिगरेट से जलाया करते थे।