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तेलंगाना: 'प्यार की राह में रोड़ा हैं बच्चे' पति-पत्नी ने मासूम बेटों को बेरहमी से किया टॉर्चर

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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तेलंगाना में एक पति-पत्नि ने अपने मासूम बेटों के साथ निर्दयता की हदें पार कर दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी बेटों को लोहे की रॉड से पीटते थे और सिगरेट से जलाते थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि बच्चे उनके निजी जीवन की आजादी में रोड़ा बन रहे थे।

तेलंगाना: 'प्यार की राह में रोड़ा हैं बच्चे' पति-पत्नी ने मासूम बेटों को बेरहमी से किया टॉर्चर

किसी भी नवविवाहित दंपत्ति (कपल) के लिए बच्चों का होना एक खुशी की बात होती है। हां, कई बार शादी के कुछ ही समय बाद बच्चों का पैदा हो जाना लोगों को थोड़ा परेशान कर देता है। लेकिन इसके बाद भी कोई अपने मासूमों पर अत्याचार करने नहीं लग जाता है। यह आम राय है। लेकिन तेलंगाना के सूर्यपेट जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। यहां पर एक दंपत्ति ने अपने दो मासूम बेटों (5 और 3 साल के) को लंबे समय से प्रताड़ित किया है। मामला सामने आने के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों बेटे उनके प्यार और आजादी के बीच में आ रहे थे।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब बच्चों के लगातार रोने की आवाजें सुनने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। उनके शरीर पर जलने के निशान, चोटों के निशान ने पड़ोसियों को चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तेलंगाना में माता-पिता कि हैवानियत

शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान रवि और इंदु के रूप में हुई है। वह लगभग हर दिन ही अपने बच्चों के साथ मारपीट किया करते थे। दोनों मिलकर लोहे की छड़ों, गर्म चमचे से उन्हें मारते थे और कई बार सिगरेट से भी जला देते थे। इससे बच्चों के शरीर पर बेहद गहरे नए और पुराने दोनों ही घाव मिले हैं। इसके अलावा एक लड़के की हड्डी में भी फ्रैक्चर मिला है। उसका इलाज करवाया जा रहा है। मेडीकल जांच में इसकी पुष्टि हुई है।

आरोपी रवि और इंदु बोले- गुस्से में हद पार हो जाती है

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान रवि और इंदु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ निर्दयता की है। उन्होंने बताया कि बच्चे उन्हें परेशान करते थे। वह उनकी निजी जिंदगी में एक रोड़ा थे। इसलिए जब भी वह रोते या ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करते थे। तो उन्हें सजा दी जाती थी। उन्हें शांत रहने और अनुशासन में रखने के लिए कई बार गुस्से में हद पार हो जाती थी।

बच्चों ने भी खोला माता-पिता का राज

जांच कर्ताओं के मुताबिक, रवि और इंदु ने बताया कि यह किसी एक घटना को लेकर नहीं हुआ था। बल्कि कई वजहों से होता था। बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए वह मारपीट किया करते थे लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और बच्चे भी उनसे डरने लगे। बच्चों ने भी अपने साथ हुई मारपीट की घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि माता-पिता अकसर छोटी-छोटी गलतियों पर उनके साथ मारपीट करते थे और सिगरेट से जलाया करते थे।

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके भारतीय न्याय संहिता के पॉस्को ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारी फिलहाल बच्चों की काउंसलिंग करवा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है कि क्या परिवार में पति-पत्नी के अलावा और किसी को इस क्रूरता का पता था। और क्या यह मारपीट पिछले कई सालों से चल रही है। पुलिस के मुताबिक, जल्दी ही इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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