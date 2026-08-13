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ये सरकार महिलाओं को 1.19 लाख मुफ्त सिलाई मशीनें बांटेगी, जानें कब कर सकेंगे आवेदन

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
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कहा कि यह योजना खास तौर पर पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है। इसमें मेदारा समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर योग्य और प्रशिक्षित महिलाओं पर भी विचार किया जाएगा।

Telangana government to distribute 1 19 lakh free sewing machines to women
1.19 लाख ऑटोमैटिक सिलाई मशीनें बांटने की योजना शुरू की है

तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में गरीब और बेरोजगार पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी पर 1.19 लाख ऑटोमैटिक सिलाई मशीनें बांटने की योजना शुरू की है। पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने गुरुवार को सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 100 प्रतिशत सब्सिडी योजना के तहत पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में 1,000 सिलाई मशीनें बांटी जाएंगी। हर मशीन की कीमत लगभग 12,000 रुपये होने का अनुमान है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त से 15 सितंबर तक खुली रहेगी।

उन्होंने कहा कि यह योजना खास तौर पर पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है। इसमें मेदारा समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर योग्य और प्रशिक्षित महिलाओं पर भी विचार किया जाएगा। लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह कार्यक्रम इसलिए लागू कर रही है ताकि महिलाएं घर बैठे अपनी आजीविका कमा सकें और अपने परिवारों की मदद कर सकें।

उन्होंने कहा कि चूंकि योग्य लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए वितरण का काम चरणों में किया जाएगा। पोन्नम ने भरोसा दिलाया कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और तय दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग जन प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया और सिफारिशों के आधार पर सरकार बाद के चरणों में भी इस योजना को जारी रखेगी।

पोन्नम ने कहा कि 14 अगस्त को नेकलेस रोड पर आईएमएएक्स थिएटर जंक्शन पर ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने और कमजोर वर्गों के लिए काम करने वाले नेताओं का सम्मान करने के प्रयासों के तहत 18 अगस्त को टैंक बंड पर शहीद स्मारक के पास सर्वई पापन्ना की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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