मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 1 घंटा पहले मिलेगी छुट्टी, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

तेलंगाना सरकार ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट देने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार, राज्य में कार्यरत सभी मुस्लिम कर्मचारी, शिक्षक, अनुबंधित और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्डों, निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लोग रमजान के दौरान अपने कार्यालय या स्कूल से शाम 4 बजे छोड़ सकते हैं। यह छूट सामान्य कार्य समय से एक घंटा पहले की है, ताकि वे उपवास तोड़ने और नमाज अदा करने जैसी धार्मिक प्रथाओं को आसानी से पूरा कर सकें। यह आदेश 19 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, सेवा की आवश्यकताओं या आपातकालीन स्थितियों में कर्मचारियों को निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी पर रहना पड़ सकता है।

यह कदम धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो राज्य सरकार की समावेशी नीति को दर्शाता है।इस फैसले का दायरा काफी व्यापक है, जिसमें सरकारी कार्यालयों के अलावा शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने रमजान के लिए विशेष समय-सारिणी को मंजूरी दी है। 19 फरवरी से 20 मार्च तक सभी उर्दू माध्यम के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, समानांतर माध्यम स्कूलों के उर्दू खंड व डाइट कॉलेज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। कम हुए शिक्षण घंटों की भरपाई के लिए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को एक अतिरिक्त कार्य दिवस चलाना होगा, जबकि प्राथमिक स्कूलों में दैनिक समय को 30 मिनट बढ़ाया जाएगा।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया

क्षेत्रीय और जिला शिक्षा अधिकारी इस संशोधित समय-सारिणी और मुआवजा व्यवस्था के सख्त क्रियान्वयन के जिम्मेदार होंगे। यह व्यवस्था पिछले वर्षों की प्रथाओं के तहत है और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करती है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य रमजान के दौरान उपवास रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को उनकी धार्मिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में सहायता प्रदान करना है। सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस छूट का एकसमान क्रियान्वयन हो और केवल आपात स्थिति में ही अपवाद बनाया जाए। यह फैसला मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है, जो राज्य में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।