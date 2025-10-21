कांस्टेबल मर्डर के आरोपी रियाज ने पुलिसकर्मी से छीनी पिस्तौल, जवाबी कार्रवाई में मारा गया

संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, पहले वाहन चोरी के एक मामले में पकड़े गए शेख रियाज ने 17 अक्टूबर की रात निजामाबाद शहर के थाने ले जाते समय 40 वर्षीय कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद कांस्टेबल की मौत हो गई थी।

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी 24-वर्षीय युवक की पुलिस की गोली लगने से उस वक्त मौत हो गई, जब उसने पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनकर उसपर हमला करने की कोशिश की। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी साई चैतन्य ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने सरकारी अस्पताल के उस वार्ड से शीशे टूटने और दरवाजे तोड़ने की आवाजें सुनीं, जहां कांस्टेबल की हत्या के आरोपी शेख रियाज को भर्ती कराया गया था।

पुलिसकर्मी वार्ड के अंदर गए और उपद्रव मचाने वाले आरोपी को बिस्तर पर बिठाने की कोशिश की। हालांकि, आरोपी ने एक पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीन ली और ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पिस्तौल फेंकने को कहने पर उसने ध्यान नहीं दिया। कोई विकल्प न होने पर एक पुलिसकर्मी ने आरोपी रियाज पर गोली चला दी और वह गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाएं की जा रही हैं।

1 करोड़ रुपये की सहायता राशि पुलिस महानिदेशक (DGP) बी. शिवधर रेड्डी ने आरोपी के हमले में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि तेलंगाना पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने मृत कांस्टेबल के परिजन को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मकान के लिए 300 वर्ग फुट का प्लॉट देने की घोषणा की। इस बीच, मृतक कांस्टेबल प्रमोद की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने आरोपी रियाज की मौत पर राहत व्यक्त की।