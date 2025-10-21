Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTelangana constable murder accused tries to attack police killed in retaliatory fire
कांस्टेबल मर्डर के आरोपी रियाज ने पुलिसकर्मी से छीनी पिस्तौल, जवाबी कार्रवाई में मारा गया

कांस्टेबल मर्डर के आरोपी रियाज ने पुलिसकर्मी से छीनी पिस्तौल, जवाबी कार्रवाई में मारा गया

संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, पहले वाहन चोरी के एक मामले में पकड़े गए शेख रियाज ने 17 अक्टूबर की रात निजामाबाद शहर के थाने ले जाते समय 40 वर्षीय कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद कांस्टेबल की मौत हो गई थी।

Tue, 21 Oct 2025 08:04 AMNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी 24-वर्षीय युवक की पुलिस की गोली लगने से उस वक्त मौत हो गई, जब उसने पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनकर उसपर हमला करने की कोशिश की। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी साई चैतन्य ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने सरकारी अस्पताल के उस वार्ड से शीशे टूटने और दरवाजे तोड़ने की आवाजें सुनीं, जहां कांस्टेबल की हत्या के आरोपी शेख रियाज को भर्ती कराया गया था।

ये भी पढ़ें:भोजन और उपहार वितरण में देरी के बाद 10 महिलाएं बीमार, CM सिद्दारमैया भी थे मौजूद

पुलिसकर्मी वार्ड के अंदर गए और उपद्रव मचाने वाले आरोपी को बिस्तर पर बिठाने की कोशिश की। हालांकि, आरोपी ने एक पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीन ली और ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पिस्तौल फेंकने को कहने पर उसने ध्यान नहीं दिया। कोई विकल्प न होने पर एक पुलिसकर्मी ने आरोपी रियाज पर गोली चला दी और वह गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाएं की जा रही हैं।

1 करोड़ रुपये की सहायता राशि

पुलिस महानिदेशक (DGP) बी. शिवधर रेड्डी ने आरोपी के हमले में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि तेलंगाना पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने मृत कांस्टेबल के परिजन को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मकान के लिए 300 वर्ग फुट का प्लॉट देने की घोषणा की। इस बीच, मृतक कांस्टेबल प्रमोद की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने आरोपी रियाज की मौत पर राहत व्यक्त की।

मृतक कांस्टेबल की पत्नी ने क्या कहा

मृतक कांस्टेबल की पत्नी ने कहा कि उनके पति का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। हालांकि, यह गर्व की बात है कि उनके पति शहीद हो गए। इस बीच, आरोपी के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए परिवार के कुछ सदस्यों के साथ सख्ती बरती थी। पहले वाहन चोरी के एक मामले में पकड़े गए शेख रियाज ने 17 अक्टूबर की रात निजामाबाद शहर के थाने ले जाते समय 40 वर्षीय कांस्टेबल प्रमोद पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद कांस्टेबल की मौत हो गई थी। इस दौरान आरोपी के हमले में एक उप-निरीक्षक की उंगलियों पर भी चोट आई थी। घटना के बाद वह भाग गया था। आरोपी ने रविवार को निजामाबाद टाउन-6 थानांर्गत सारंगपुर इलाके में एक अन्य व्यक्ति पर हमला करने का प्रयास किया। आरोपी रियाज पर हत्या के प्रयास, डकैती, हत्या और चोरी सहित 61 मामले दर्ज थे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Telangana Death Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।