विधायक कर रहे तंत्र-मंत्र का इस्तेमाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अजीब आरोप
कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक टी हरीश राव पर राज्य में बारिश रोकने के लिए ‘क्षुद्र पूजा’ (तांत्रिक अनुष्ठान) करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक टी हरीश राव पर राज्य में बारिश रोकने के लिए ‘क्षुद्र पूजा’ (तांत्रिक अनुष्ठान) करने का आरोप लगाया। गौड़ ने आरोप लगाया कि राव ने यह अनुष्ठान इसलिए किया ताकि सूखे की स्थिति से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। बीआरएस ने आरोपों पर पलटवार करते हुए इन्हें निराधार बताया और कहाकि ये निम्न स्तर की राजनीति का उदाहरण है।
राव नहीं चाहते कि यहां बारिश हो
गौड़ ने यहां संवाददाताओं से कहाकि तेलंगाना के गठन के बाद हरीश राव मंत्री रहे और उन्हें हर अवसर मिला। उनका स्वार्थ चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह (राव) चाहते हैं कि तेलंगाना में बारिश न हो, फसलें खराब हों और सूखे के कारण लोग तथा मवेशी प्रभावित हों। राव का मानना है कि ऐसी स्थिति में उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। गौड़ ने दावा किया कि बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव के भतीजे हरीश राव मार्च, मई और जून के दौरान कर्नाटक के शिवमोगा तथा तमिलनाडु के तिरुचि स्थित कुछ मंदिर गए थे, जहां पर इस तरह के कथित अनुष्ठान किए जाते हैं।
सारे सबूत होने की बात भी कही
गौड़ ने आगे कहाकि हरीश राव के इन दौरों के सबूत मौजूद हैं। गौड़ ने कहाकि अगर बीआरएस नेता ने कोई ‘क्षुद्र पूजा’ नहीं की है तो उन्हें इन यात्राओं के उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। गौड़ ने आरोप लगाया कि हरीश राव ने इस उम्मीद में कथित तौर पर ‘क्षुद्र पूजा’ कराई कि सूखे के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ उत्पन्न होने वाली सत्ता विरोधी लहर से बीआरएस को राजनीतिक लाभ मिलेगा।
गौड़ के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने कहाकि कांग्रेस नेताओं को हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने न केवल हरीश राव बल्कि दुनियाभर के हिंदुओं और अघोरियों का भी अपमान किया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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