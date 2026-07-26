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जेन-Z को लुभाने की तैयारी, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी बोले- 21 वर्ष हो चुनाव लड़ने की उम्र

By Upendra Thapak
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह विधानसभा में जल्दी ही चुनाव लड़ने की उम्र को 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित करेंगे। इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा। रेड्डी ने तर्क दिया कि अगर 21 वर्ष का युवा IAS बन सकता है, तो विधायक, मंत्री या सांसद क्यों नहीं?

Telangana CM Revanth Reddy
रेवंत रेड्डी तेलंगाना सीएम

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व तले सफलता पूर्वक आंदोलन चलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाले जेन-जी को अब चुनावी मैदान में लाने की तैयारी है। शनिवार को इस मुद्दे पर एक कदम बढ़ाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष करने का समय आ गया है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार जल्द ही विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित करेगी तथा केंद्र सरकार से अपील करेगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी जाए।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित मुख्यमंत्री रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित एक कैंडल मार्च को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेन-जी ने आंदोलन के जरिए '56 इंच के सीने' (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर इशारा) को हरा दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया।

30 फीसदी जेन-जी का लोकसभा में 1 फीसदी से भी कम नेतृत्व- रेड्डी

इसके साथ ही रेड्डी ने कहा कि जेन-जी अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारतीय जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 30 फीसदी से भी ज्यादा है। लेकिन लोकसभा में इनका प्रतिधित्व 1 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा, ''हम अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र बुलाएंगे। हम विधानसभा में चर्चा करेंगे तथा विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को भेजेंगे।'' तेलंगाना सीएम ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।

अपने दावे को लेकर तर्क देते हुए तेलंगाना सीएम ने कहा कि अगर 21 साल के युवा IAS अधिकारी बन सकता है। लोकल बॉडी चुनाव लड़ सकता है। सिविल सर्विस के जरिए देश की सेवा कर सकता है, तो वह चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। सोचिए 21 साल के युवा अगर देश के मंत्री बनते हैं, तो पूरा भविष्य ही बदल जाएगा।

रेड्डी ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए और संविधान संशोधन के जरिए 21 साल तक के युवाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब समय बदल रहा है। लोगों की राजनीतिक जागरुकता भी बढ़ रही है।

कांग्रेस पहले भी घटा चुकी है राजनीतिक उम्र- रेवंत रेड्डी

तेलंगाना मुख्यमंत्री ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मुद्दों पर कम उम्र को महत्व देने की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 61वें संविधान संशोधन के जरिए वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। इसके बाद पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने भी 73 और 74वें संविधान संसोधन के जरिए युवाओं को लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। रेवंत रेड्डी ने विदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जर्मनी, सिंगापुर, यूके जैसे देशों में भी कम उम्र के युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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