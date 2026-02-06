Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newstelangana cm revanth reddy challenges bjp Shah on 4 percent Muslim reservation hate speech law
मुस्लिम आरक्षण को परमानेंट करेंगे, दम है तो सरकार बनाकर दिखाओ; रेवंत रेड्डी की शाह को चुनौती

मुस्लिम आरक्षण को परमानेंट करेंगे, दम है तो सरकार बनाकर दिखाओ; रेवंत रेड्डी की शाह को चुनौती

संक्षेप:

तेलंगाना के सीएम ने शाह को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगी।उन्होंने राज्य में नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त कानून लाने और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की मदद लेने का ऐलान किया है। पूरी खबर पढ़ें।

Feb 06, 2026 09:45 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
share Share
Follow Us on

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोलते हुए चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो राज्य में सरकार बनाकर दिखाए। उन्होंने यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उन पुराने बयानों के संदर्भ में की, जिनमें कहा गया था कि बीजेपी के सत्ता में आने पर तेलंगाना में अल्पसंख्यकों को मिलने वाला चार प्रतिशत आरक्षण खत्म किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्पीच के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की तैयारी

यह बातें रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित जमीयत उलमा तेलंगाना की परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने यह भी ऐलान किया कि राज्य में हेट स्पीच के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है और इसके मसौदे में मदद के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को महबूबनगर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नाबिन की रैली का जिक्र करते हुए कहा- आपने बुधवार को देखा कि दिल्ली से कोई महबूबनगर आया और क्या बोला। अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो मुसलमानों को मिलने वाला चार प्रतिशत आरक्षण हटा दिया जाएगा। मैं मोदी और अमित शाह से पूछता हूं- अगर आपमें हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बनाकर दिखाइए।

नफरती अपराधों में शामिल लोगों को सजा

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी को जो भी सीटें मिलीं, वे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के वोट ट्रांसफर की वजह से मिलीं और इसके लिए बीआरएस ने अपने राजनीतिक नुकसान की भी परवाह नहीं की। हेट स्पीच को लेकर उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून ऐसे बयानों को रोकने और नफरती अपराधों में शामिल लोगों को सजा देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा- हम आगामी बजट सत्र में हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाएंगे और उसे तेलंगाना में लागू करेंगे। नीति दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। मैंने अधिकारियों से कहा है और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से भी आग्रह किया है कि वे इस कानून के मसौदे में सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि देश को अमेरिका, चीन और जापान जैसी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाने के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को मिलकर काम करना होगा।

मुस्लिम आरक्षण को स्थायी बनाने में मदद मिलेगी

रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में कराए गए जाति सर्वेक्षण के जरिए मुस्लिम आबादी से जुड़े आंकड़ों को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे अल्पसंख्यकों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को स्थायी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के चलते बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छात्रों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। तेलंगाना के सीएम ने कहा, 'अब हमारे पास सही जनगणना है और जब भी SC में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की बात आएगी, तो हम यह डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर 4% आरक्षण पक्का हो जाएगा।'

वहीं, बुधवार को महबूबनगर की जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नाबिन ने रेवंत रेड्डी पर तुष्टीकरण की राजनीति की चरम सीमा पर पहुंचने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तेलुगु भाषा और संस्कृति को दबा रहे हैं। गौरतलब है कि अमित शाह इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक आरक्षण को समाप्त कर उसका लाभ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को दिया जाएगा। तेलंगाना की राजनीति में यह मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Telangana Muslim Amit Shah
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।