बहन को घर से निकाल दिया, लोगों का क्या सोचेंगे… केटीआर पर पर्सनल हो गए रेवंत रेड्डी

हालांकि रेड्डी ने केटीआर की बहन कविता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसे लेकर केटीआर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केटीआर ने अपनी उस बहन को घर से निकाल दिया जो पार्टी के लिए जेल गईं।

तेलंगाना में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब निजी हो गई है। यहां मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बीते रविवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के टी रामा राव (केटीआर) पर तीखा हमला बोला। केटीआर पर आरोप लगाते हुए CM रेंवत रेड्डी ने कहा कि केटीआर में पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा न देने की नीयत से अपनी बहन के कविता को घर से बाहर निकाल दिया। उनके इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है।

दरअसल रेवंत रेड्डी यहां अपनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। अपने विधानसभा क्षेत्र कोडांगल में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में कहा कि राज्य में एसएचजी सदस्यों की कुल संख्या अब 70 लाख हो गई है, जिसे सरकार 2034 तक बढ़ाकर एक करोड़ करने का लक्ष्य रख रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को सरकार महिलाओं को मुफ्त 'इंदिराम्मा' साड़ियों के वितरण के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेगी।

के कविता पर क्या बोले? रेड्डी ने इस दौरान दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता के जेल जाने और उसके बाद बीआरएस से उनके निलंबन का जिक्र करते हुए कहा, ''मैं एक भाई के उपहार के रूप में 'इंदिराम्मा' साड़ियां बांटकर आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ केटीआर को देखिए, जो पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। वह बहन जो मुकदमों का सामना करते हुए जेल की सजा काटकर वापस लौटी है।”

रेड्डी ने कहा, ''गलती चाहे जो भी रही हो, लगभग छह महीने जेल में बिताने के बाद जब बहन घर लौटे तो भाई का कर्तव्य बनता है कि वह उसका ध्यान रखे। लेकिन क्या केसीआर के बेटे के अलावा धरती पर कोई और ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने अपनी ही बहन को यह कहकर घर से निकाल दिया कि उसने गलतियां कीं और शराब बेची?'' महिला कल्याण के लिए बीआरएस द्वारा काम किए जाने संबंधी रामा राव के बयानों का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या ऐसे नेता की बातों पर विश्वास किया जा सकता है जिसने अपनी ही बहन के साथ दुर्व्यवहार किया हो।