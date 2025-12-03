हम आपके मिशन के साथ, कांग्रेसी CM ने ग्लोबल समिट के लिए PM मोदी को दिया खास न्योता; राहुल को क्या?

संक्षेप: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी उनके आवास पर मुलाकात कर आठ-नौ दिसंबर को होने वाले ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। रेड्डी देर रात दिल्ली पहुंचे थे।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट' में शामिल होने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक न्योता दिया है। रेड्डी ने कहा कि उनका राज्य केंद्र के 'विकसित भारत 2047 विजन' के मुताबिक 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के देश के मिशन में साथ निभाएगा। मंगलवार देर रात नई दिल्ली पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी अपने उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क के साथ, संसद परिसर में पीएम मोदी से मिले और उन्हें 8-9 दिसंबर को हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में होने वाले समिट के लिए खास तौर पर प्रिंट किया हुआ निमंत्रण पत्र सौंपा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें सेक्टर के हिसाब से ग्रोथ टारगेट और लंबे समय की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बताई गई हैं। रेड्डी ने मोदी को बताया कि NITI आयोग से मिले इनपुट और डोमेन एक्सपर्ट्स से सलाह-मशविरा करके तैयार किया गया विज़न डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे समिट में आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा।

राहुल-प्रियंका से भी मिले रेड्डी, समिट का न्योता प्रधानमंत्री से मिलने से पहले, रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और समिट में शामिल होने के लिए उन्हें भी औपचारिक न्योता दिया। अधिकारियों ने बताया कि मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन्हें तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी, जिसे राज्य के लंबे समय के विकास और रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस करके तैयार किया गया है।