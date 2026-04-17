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एक ही बिरादरी के पास 13 फीसदी से अधिक जमीन, किस राज्य के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े

Apr 17, 2026 05:00 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सर्वे के अनुसार, सामान्य जाति के परिवारों में कार स्वामित्व की दर ओबीसी के मुकाबले तीन गुना और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के मुकाबले 5 गुना अधिक है। ब्राह्मण समुदाय में कार रखने वाले परिवारों का प्रतिशत 16.4 है। 

एक ही बिरादरी के पास 13 फीसदी से अधिक जमीन, किस राज्य के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ओर से कराए गए जाति सर्वेक्षण में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य की कुल आबादी में मात्र 4.8 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले रेड्डी समुदाय के पास पूरे राज्य की 13.5 प्रतिशत भूमि है। इसके बाद यादव समुदाय आता है, जिसकी आबादी 5.7 प्रतिशत है और जो 8.7 प्रतिशत भूमि का मालिक है। यह आंकड़े तेलंगाना सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वे-2024 में दर्ज किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट 15 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में प्रति परिवार औसत सिंचित भूमि 0.7 एकड़ है। अधिकांश जातियां इस औसत से कम सिंचित भूमि रखती हैं, जबकि बीसी-बी पेरिका, वेलमा और रेड्डी समुदाय इसमें आगे हैं। रिपोर्ट में रेड्डी समुदाय को ऐतिहासिक भूमि संचय का लाभार्थी बताया गया है, जबकि एससी बेदा और सामान्य मुस्लिम समुदाय भूमि से वंचित दिखे हैं।

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सर्वे के अनुसार, सामान्य जाति के परिवारों में कार स्वामित्व की दर ओबीसी के मुकाबले तीन गुना और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के मुकाबले 5 गुना अधिक है। ब्राह्मण समुदाय में कार रखने वाले परिवारों का प्रतिशत 16.4 है, जो राज्य औसत से पांच गुना ज्यादा है। राजू, कम्मा, कापू, कोमाटी, वेलमा और जैन समुदाय भी कार स्वामित्व में काफी आगे हैं, जो उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। वहीं, सबसे वंचित समुदायों में कार स्वामित्व लगभग न के बराबर है। एसटी कोलाम में यह मात्र 0.2 प्रतिशत है, जबकि अन्य जनजातीय समूह जैसे गोंड और कोया भी औसत से बहुत नीचे हैं। यह सर्वे 3.55 करोड़ लोगों की स्थिति, भावनाओं, अनुभवों और आकांक्षाओं को 75 क्षेत्रों में दर्ज करके तेलंगाना समाज की स्वास्थ्य स्थिति का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है।

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बाल विवाह की समस्या भी उजागर

तेलंगाना जाति सर्वे में बाल विवाह की समस्या भी उजागर हुई है। राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र की लगभग 5 प्रतिशत यानी 2.16 लाख लड़कियों का विवाह हो चुका है। राज्य में औसत महिला-पुरुष अनुपात 0.98 है। गोंड, कोया (ST), माला और मादिगा (SC) समुदायों में यह अनुपात 1 से अधिक है, जबकि इयेंगर/अय्यर, जैन, राजू और सामान्य मुस्लिम समुदायों में यह औसत से काफी कम है। रिपोर्ट में इयेंगर/अय्यर समुदाय में बाल विवाह की दर 21.2 प्रतिशत बताई गई है, जो राज्य औसत से पांच गुना अधिक है। जैन समुदाय में यह 11 प्रतिशत है, जो औसत से दोगुना है। सर्वे में महिलाओं की शिक्षा स्थिति भी चिंताजनक है। राज्य में लगभग दो-तिहाई महिलाएं माध्यमिक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। एसटी कोलाम महिलाओं में यह आंकड़ा 83 प्रतिशत तक पहुंचता है, जबकि ब्राह्मण महिलाओं में मात्र 36.2 प्रतिशत ही माध्यमिक से आगे नहीं बढ़ी हैं। राजू, जैन, कोमाटी और कम्मा महिलाएं भी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

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सर्वे रिपोर्ट में एससी-एसटी समूहों में शिक्षा के अभाव को दर्शाया गया है। हालांकि, एससी माला महिलाओं में राज्य औसत से बेहतर स्थिति दिखी है। इससे समुदायों के अंदर विविधता का पता चलता है और हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट ऐतिहासिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त समुदायों की बेहतर स्थिति को उनके भूमि, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा से जोड़ती है। वंचित समुदायों में भूमि, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी उनके पिछड़ेपन को बढ़ाती है। तेलंगाना सरकार ने इस सर्वे को समाज की स्वास्थ्य जांच का अहम दस्तावेज बताया है, जो नीति निर्माण में मदद करेगा।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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