पहले छत से धक्का, बच गया तो लगा दिया टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन; प्यार में कातिल बनी एक और हसीना

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पत्नी संध्या का एक दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध चल रहा था। प्रशांत उन दोनों के प्यार के बीच का कांटा बन रहा था इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची ।

महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल के मर्डर को लेकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ नहीं था कि अब तेलंगाना से भी एक ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया है। यहां संध्या नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के तरीके को सुन आपका दिल भी दहल जाएगा। पहले महिला ने पति को छत से धक्का दिलवाया। इसके बाद भी जब उसकी जान बच गई, तब संध्या ने उसे टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन लगा दिया। यही नहीं फिर उसे फर्श पर पटक दिया। पति ने आखिरकार दम तोड़ दिया।

घटना यहां के निजामाबाद जिले की है। पुलिस ने सोमवार को इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और साजिश में शामिल एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक की पहचान 35 वर्षीय प्रशांत के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किसी खाड़ी देश में नौकरी करता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पत्नी ने इलाज के दौरान पति के हाथ में लगे कन्यूला के जरिए उसे टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन ठोक दिया, जिससे तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई।

मां की शिकायत पर खुला राज यह मामला तब सामने आया जब मृतक प्रशांत की बूढ़ी मां ने 1 जुलाई को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। प्रशांत की मां ने बताया कि उनका बेटा बाहर काम करता था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि प्रशांत भारत वापस आ चुका है। उन्हें 30 जून को पता चला कि उनके बेटे प्रशांत की मौत हो चुकी है। मां को अपने बेटे की अचानक हुई मौत को लेकर संदेह जताया और उन्होंने अपनी बहू संध्या पर हत्या का शक भी जताया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।

पहले छत से दिलवाया धक्का पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पत्नी संध्या का अनिल नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध चल रहा था। प्रशांत उन दोनों के प्यार के बीच का कांटा बन रहा था, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और इसमें वेंकट साई नाम के एक तीसरे शख्स को भी शामिल किया। योजना के मुताबिक 29 जून को वेंकट प्रशांत के घर गया और उसे जमकर शराब पिलाई। जब प्रशांत पूरी तरह नशे में धुत्त हो गया, तो साई उसे छत पर ले गया। संध्या फोन पर कॉर्डिनेट कर रही थी। संध्या से सिग्नल मिलते ही वेंकट ने प्रशांत को छत से धक्का दे दिया।

छत से गिरने की वजह से प्रशांत की जान तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद राज न खुले, इसलिए संध्या ने खुद प्रशांत को पहले सरकारी अस्पताल और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उसके हाथ में ड्रिप चढ़ाने के लिए कन्यूला लगा दिया। बाद में वे उसे घर ले आए।