Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newstejas fighter jet crash in dubai air show fire and black smoke video
Tejas Crash Dubai Air Show: तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश, भीषण लपटें उठती दिखीं; लगातार दूसरे साल हादसा

Tejas Crash Dubai Air Show: तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश, भीषण लपटें उठती दिखीं; लगातार दूसरे साल हादसा

संक्षेप:

Tejas Crash Dubai Air Show: भारत का लड़ाकू विमान तेजस दुबई एयर शो में क्रैश हो गया है। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर हुआ। तेजस क्रैश का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें आग की तेज लपटें उठती दिख रही हैं। पायलट के भी मारे जाने की आशंका है।

Fri, 21 Nov 2025 04:09 PMSurya Prakash पीटीआई, दुबई
share Share
Follow Us on

Tejas Crash in Dubai Air Show: तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हो गया है। भारतीय लड़ाकू विमान के साथ यह हादसा दुबई के स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट अपने करतब दिखा रहा था। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पायलट को कूदते हुए नहीं देखा गया। वहीं एयरफोर्स ने एक ट्वीट में बताया है कि पायलट की इस दुखद हादसे में मौत हो चुकी है। वीडियो में दिखता है कि तेजस फाइटर जेट अचानक ही नीचे की ओर आता है और फिर संभलता नहीं दिखता। क्रैश होने के बाद आसमान काले धुंए से भर जाता है और आग की भीषण लपटें उठती दिखती हैं। तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में जैसलमेर में भी तेजस ऐक्सिडेंट का शिकार हो गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दुबई एयर शो में भारत की ओर से भी कई लड़ाकू विमानों को यहां उतारा गया था, जिनमें से एक तेजस फाइटर जेट भी था। इस हादसे ने तेजस फाइटर जेट को लेकर भारत की उम्मीदों को झटका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की ओर से इस फाइटर जेट के निर्यात की भी कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका समेत कई देश इसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। इसे भारतीय रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड की ओर से तैयार किया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि क्रैश होने से पहले तेजस फाइटर जेट एक मील की दूरी तक नीचे की दिशा में उतरता दिखा।

एयरफोर्स ने ट्वीट करके क्या जानकारी दी

इस घटना की जानकारी देते हुए एयरफोर्स ने भी एक ट्वीट किया है। एयरफोर्स ने बताया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पायलट की मौत हो गई है। वायुसेना ने कहा कि हादसे में पायलट की जान चली गई है और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया है ताकि पता चल सके कि घटना के क्या कारण रहे।

हादसे की क्या वजह रही? जांच का इंतजार

इस हादसे की जांच का इंतजार है और उसके बाद ही यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना की क्या वजह रही है। यह हादसा दुबई के अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। इस दौरान हजारों लोग एयर शो को देखने के लिए मौजूद थे। हादसे के बाद एयरपोर्ट के आसपास सायरन की आवाजें सुनी जा सकती हैं। अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि क्या इस फाइटर जेट की चपेट में आने से कोई और हताहत हुआ है या नहीं।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।