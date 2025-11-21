भारत का देसी फाइटर जेट, HAL ने किया है तैयार; तेजस लड़ाकू विमान की क्या खूबियां

संक्षेप: तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। यह ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह 4.5 जेनरेशन का फाइटर जेट विमान है, जिसे एचएएल ने तैयार किया है।

भारत का देसी फाइटर जेट तेजस दुबई के एयर शो में करतब दिखाते समय क्रैश हो गया। सामने आए वीडियो में फाइटर जेट हवा में करतब दिखाने के समय ही तेजी से नीचे आता दिखाई दे रहा है और फिर धुएं की लपटें भी उठती हैं। हालांकि, अभी तक पायलट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। यह भारत का पहला देसी फाइटर जेट है, जिसे ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह 4.5 जेनरेशन का फाइटर जेट विमान है। यह अपनी पीढ़ी का सबसे छोटा और सबसे हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू जेट है।

तेजस फाइटर जेट को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसे बनाया है। हालांकि, यह पहला देसी फाइटर जेट है, लेकिन इसमें इंजन विदेशी लगा हुआ है। इंडियन एयर फ़ोर्स अभी तेजस फाइटर जेट की एमके1 वैरिएंट को उड़ा रहा है और एमके 1ए वैरिएंट का इंतजार कर रहा है। इसे कई तरह से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। यह ग्राउंड और समुद्री ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। तेजस फैमिली में एयर फोर्स और नेवी दोनों के लिए सिंगल-सीट फाइटर वेरिएंट के साथ-साथ हर सर्विस के लिए ट्विन-सीट ट्रेनर वर्जन शामिल हैं।