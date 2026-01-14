तेजस्वी को तेज प्रताप ने दिया विलय वाला ऑफर, राजभर बांटेंगे बिना लाइसेंस वाला हथियार; टॉप-5

संक्षेप: Top News Today: उत्तर प्रदेश में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान से सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को आजमगढ़ में बिना लाइसेंस के हथियार बांटने की घोषणा की है, पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

बिहार की सियासत में लालू परिवार की आंतरिक कलह फिर सुर्खियों में है, जहां तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के दही-चूड़ा भोज में भाई तेजस्वी को RJD को जनशक्ति जनता दल (JJD) में विलय करने का ऑफर दे दिया और RJD को 'जयचंदों की पार्टी' करार दिया। वहीं, उत्तर प्रदेश में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान से सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को आजमगढ़ में बिना लाइसेंस के हथियार बांटने की घोषणा की है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब तक 2500 से अधिक मौतों की खबरें हैं, और न्यायपालिका ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के संकेत दिए हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

तेज प्रताप ने तेजस्वी को RJD के विलय का ऑफर दिया जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को RJD को अपनी पार्टी में विलय करने का ऑफर दे दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना में आयोजित दही-चूड़ा भोज में उन्होंने RJD का नाम लिए बिना इसे 'जयचंदों की पार्टी' करार दिया। साथ ही दावा किया कि लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल ही है। पढ़ें पूरी खबर...

ओपी राजभर बांटेंगे बिना लाइसेंस वाले हथियार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया है। अक्सर विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले राजभर ने कहा है कि वे बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को आजमगढ़ में कोई भी व्यक्ति उनसे बिना लाइसेंस का हथियार ले सकता है। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बना रहा है बांग्लादेश? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन के अलावा बांग्लादेश से 'तीसरे मोर्चे' की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ भारत की नियमित बातचीत होती रहती है और फिलहाल वहां से ऐसे किसी खतरे के संकेत नहीं मिले हैं। दरअसल, जनरल द्विवेदी से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान-चीन के बाद अब बांग्लादेश से भारत के लिए तीसरा मोर्चा खुल रहा है। पढ़ें पूरी खबर...