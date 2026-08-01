E-20 के खिलाफ खोला मोर्चा, तहसीन पूनावाला को नजरबंद करने पहुंची दिल्ली पुलिस
सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति तहसीन पूनावाला ने आज से ई-20 पेट्रोल ब्लेंडिंग के खिलाफ भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। अब उनका दावा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें हाउस अरेस्ट करने पहुंच गई है।
NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद अब E-20 पेट्रोल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने आज यानी शनिवार से ही भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने मौन मार्च निकालने की बात कही थी। वहीं अब उनका दावा है कि उनके घर पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई है। पूनावाला का कहना है कि दिल्ली पुलिस उन्हें अच्छा इंसान बता रही है लेकिन घर से बाहर जाने नहीं दे रही है।
तहसीन पूनावाला का क्या है दावा
तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की पूरी फोर्स उनके घर पर पहुंच गई है और उन्हें नजरबंद करना चाहती है ताकि वह एथेनॉल के खिलाफ कुछ बोल ना सकें। उन्होंने कहा कि, पुलिस कह रही है कि उनकी एक आवाज पर टीम भारत के हजारों समर्थक आ जाएंगे और इसलिए उन्हें नजरबंद किया जा रहा है।
E-20 अरविंद केजरीवाल का भी टाउनहॉल
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ई-20 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में टाउनहॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें एक्सपर्ट, प्रभावित लोग और इस मामले में रुचि रखने वाले लोग शामिल होंगे।
क्या हैं तहसीन पूनावाला की मांग
इससे पहले तहसीन पूनावाला की अगुआई वाली 'टीम भारत' ने संसद भवन तक गाड़ी मार्च का ऐलान किया था। 31 जुलाई को ही यह मार्च निकलना था। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तीन दिन पहले टीम भारत के सदस्यों को बुलाया और उनके मुद्दे सुने. इसके बाद यह मार्च टाल दिया गया था। तहसीन पूनावाला का कहना है कि जिस तरीके से ई-20 पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया गया है, वह गलत है। ऐसे में सरकार को अपने नियम बदलने चाहिए। उनका कहना है कि ई-20 पेट्रोल को शुद्ध पेट्रोल से 20 फीसदी कम कीमत में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके आलावा सभी पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल का विकल्प होना चाहिए।
पूनावाला को पहले से ही थी आशंका
तहसीन पूनावाला ने भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा था कि ना तो कोई कानून और ना ही लिखित में कुछ दिया गया है। बस कहा गया है कि मैं मौन व्रत नहीं रख सकता और ना ही भूख हड़ताल पर बैठ सकता है। उन्होंने कहा, एथेनॉल बहुत ही डरावना विषय़ है। अब देखते हैं कि आज मुझे रोकने केलिए कितने पुलिस के जवान भेजे जाते हैं। अब मेरी खामोशी ही असर दिखाएगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें