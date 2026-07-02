चीन से यारी के चक्कर में भारत से टक्कर? तीस्ता पर बांग्लादेशी नेता ने दिखाए तेवर

जमात-ए-इस्लामी नेता और बांग्लादेश की संसद में नेता प्रतिपक्ष शफीकुर रहमान ने साफ कर दिया है कि तीस्ता प्रोजेक्ट पर बाहरी दखल स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यह परियोजना बांग्लादेश का आंतरिक मुद्दा है।

भारत से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की इस परियोजना पर अब चीन ने दिलचस्पी दिखाई है। वहीं, पड़ोसी मुल्क की संसद में विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने कह दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट को लागू करना चाहते हैं और जो भी इससे दुखी होगा हम उसे 'आम' भेजकर खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कह दिया कि भारत को हमारा सम्मान करना चाहिए।

बुधवार को ढाका में एक कार्यक्रम में रहमान ने कहा, 'भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। हम हमेशा हमारे पड़ोसियों का सम्मान करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सभी पड़ोसियों का सम्मान करते हैं। हम उनसे सम्मान की उम्मीद करते हैं।' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सम्मान और भरोसे के आधार पर भारत से संबंध रखना चाहता है।

अंदरूनी मसला बताया उन्होंने कहा, 'तीस्ता परियोजना हमारा अपना मसला है। हमारा मुद्दा है और हमें बांग्लादेश के लिए जो सही लगेगा करेंगे। उम्मीद है कि हमारी तरक्की से सभी दोस्त खुश होंगे।' उन्होंने कहा, 'इस मुद्दे पर हमारा पक्ष मजबूत है हम हमारे मुल्क के लिए प्लान को लागू करेंगे। हमारे दोस्त खुश होंगे, क्योंकि दुखी होने का कोई कारण नहीं है। अगर कोई दुखी होता है, तो हम उन्हें राजशाही से आम भेजकर खुश करने की कोशिश करेंगे।'

चीन को आया इंटरेस्ट हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बीजिंग की यात्रा की थी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट में चीनी दखल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। तब उन्होंने चीन के मंत्री ली गुओयिंग से तीस्ता नदी के मुद्दे पर बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 26 जून को बंगलादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने बताया था कि बंगलादेश और चीन नदियों के प्रबंधन में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें तीस्ता भी शामिल है।

खबरें हैं कि चीन ने बंगलादेश की तीस्ता नदी मास्टर प्लान के लिए योजना से लेकर कार्यान्वयन तक तकनीकी सहायता प्रदान करने में रुचि दिखाई है।

भारत पर होगा असर? माना जा रहा है कि बांग्लादेश की पहल का असर दिल्ली में दिख सकता है और दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हो सकते हैं। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी बेसिन भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे के निकट स्थित है। यह 22 किलोमीटर चौड़ी भूमि पट्टी मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है।

क्या बोला चीन बीते सप्ताह चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक प्रेस वार्ता में नई दिल्ली की संभावित चिंताओं संबंधी प्रश्न के जवाब में कहा, 'तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्वास की परियोजना बांग्लादेश के लिए जनकल्याण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है।'