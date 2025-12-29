प्रवासियों से ऐसी नफरत? 4 किशोरों ने मिलकर चाकुओं से गोदा; फिर विक्ट्री पोज दे बनाया वीडियो
तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में शराब के नशे में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में चार नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इन नाबालिगों ने मजदूर पर हमला करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए पोज भी दिया था। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को दी। यह घटना 26 दिसंबर की शाम को तिरुट्टानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्वॉर्टर के नजदीक हुई। जनता से मिली सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित को बचा लिया।
महाराष्ट्र का है पीड़ित
पीड़ित व्यक्ति की पहचान महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के निवासी 34-वर्षीय सूरज के रूप में हुई है, जिसे कई जगह चोटें आई हैं। उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए तिरुवल्लुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर तिरुट्टानी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास लगे कैमरों की निगरानी फुटेज और तिरुट्टानी जाने वाली ट्रेन में हमलावरों द्वारा पीड़ित को चाकू से धमकाने का वीडियो क्लिप जांचा गया।
घटना के समय नशे में थे नाबालिग
प्रारंभिक जांच में पता चला कि तिरुट्टानी के पास नेमिली के रहने वाले चारों नाबालिगों की उम्र 17 वर्ष है। सभी घटना के समय नशे में थे। आरोप है कि नाबालिगों ने ट्रेन के अंदर सूरज की गर्दन पर चाकू रखकर खुद का वीडियो बनाया। चूंकि पीड़ित ने ट्रेन के अंदर विरोध किया था, इसलिए उसे रेलवे क्वार्टर के पास एक सुनसान इलाके में घसीटकर ले जाया गया और उस पर हमला किया गया। जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले का फुटेज साझा किया, ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सके। पुलिस ने बताया कि चारों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है।