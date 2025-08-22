teenager was detained by Hyderabad police on Friday for stabbing girl cctv footage घर में घुसा चोर; नाबालिग ने देख लिया तो उसे 18 बार चाकू से गोदा, गला काटकर भागा, India News in Hindi - Hindustan
घर में घुसा चोर; नाबालिग ने देख लिया तो उसे 18 बार चाकू से गोदा, गला काटकर भागा

पुलिस ने आरोपी के ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच की। इसमें ताला तोड़ने, बिना नोटिस के घर में घुसने व भागने और तिजोरी तोड़ने के तरीकों की खोज की गई थी। बच्ची को चाकू मारने के बाद आरोपी पड़ोस की इमारत में भाग गया और वहां छिपा रहा।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:30 PM
हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को एक किशोर को हिरासत में लिया, जिसने 10 साल की बच्ची की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग लड़का चाकू लेकर बच्ची के घर में घुसा। उसे पता था कि बच्ची के माता-पिता वहां पर नहीं हैं। एक अधिकारी ने बताया, 'सोमवार को छुट्टी होने के कारण बच्ची घर पर अकेली थी।' चोरी के दौरान बच्ची ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। बच्ची ने आरोपी का शर्ट पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, जिससे उसने चाकू मार दिया। बच्ची को कम से कम 18 बार चाकू मारा गया और उसका गला काट दिया।

पुलिस ने आरोपी के ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच की। इसमें ताला तोड़ने, बिना नोटिस के घर में घुसने व भागने और तिजोरी तोड़ने के तरीकों की खोज की गई थी। बच्ची को चाकू मारने के बाद आरोपी पड़ोस की इमारत में भाग गया और वहां 15 मिनट तक छिपा रहा। इसके बाद वह अपने घर लौटा। विशेष ऑपरेशन टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया, जो बच्ची के परिवार का पड़ोसी था। बच्ची के पिता दोपहर करीब 12:30 बजे अपने बेटे के लिए खाना लेने घर लौटे। उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया। पिता ने बताया कि लौटने पर उन्होंने दरवाजा आधा खुला पाया था।

पेंसिल से लिखा मिशन डॉन

पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी मेडिकल लैब में काम करती है। वह सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी। गुरुवार को एक व्यक्ति ने लड़के की संदिग्ध गतिविधियां देखीं और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लड़के के स्कूल का दौरा किया, लेकिन किशोर ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, पुलिस ने किशोर के घर पर छापा मारा जहां से खून से सना चाकू, कपड़े और कागज बरामद किया गया। इसमें ताला तोड़ने और घर में सेंध लगाने के नोट्स थे। कागज के अंत में पेंसिल से मिशन डॉन लिखा था। अब इसे लेकर भी गहराई से जांच की जा रही है।

