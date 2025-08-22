घर में घुसा चोर; नाबालिग ने देख लिया तो उसे 18 बार चाकू से गोदा, गला काटकर भागा

पुलिस ने आरोपी के ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच की। इसमें ताला तोड़ने, बिना नोटिस के घर में घुसने व भागने और तिजोरी तोड़ने के तरीकों की खोज की गई थी। बच्ची को चाकू मारने के बाद आरोपी पड़ोस की इमारत में भाग गया और वहां छिपा रहा।

हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को एक किशोर को हिरासत में लिया, जिसने 10 साल की बच्ची की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग लड़का चाकू लेकर बच्ची के घर में घुसा। उसे पता था कि बच्ची के माता-पिता वहां पर नहीं हैं। एक अधिकारी ने बताया, 'सोमवार को छुट्टी होने के कारण बच्ची घर पर अकेली थी।' चोरी के दौरान बच्ची ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। बच्ची ने आरोपी का शर्ट पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, जिससे उसने चाकू मार दिया। बच्ची को कम से कम 18 बार चाकू मारा गया और उसका गला काट दिया।

विशेष ऑपरेशन टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया, जो बच्ची के परिवार का पड़ोसी था। बच्ची के पिता दोपहर करीब 12:30 बजे अपने बेटे के लिए खाना लेने घर लौटे। उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया। पिता ने बताया कि लौटने पर उन्होंने दरवाजा आधा खुला पाया था।