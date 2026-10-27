मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क में आई तकनीकी खराबी, मची अफरातफरी; उड़ानों पर भी असर
नेटवर्क की समस्या सामने आने के बाद एयरपोर्ट पर कामकाज सामान्य बनाए रखने के लिए टीमें इसे ठीक करने में जुट गईं। जरूरी प्रक्रियाओं को मैनुअल मोड में ऑपरेट किया गया, ताकि गड़बड़ी के बावजूद कामकाज जारी रखा जा सके।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार शाम नेटवर्क में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते विमान सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं। शाम करीब 7:05 बजे शुरू हुई इस समस्या का असर लगभग 50 मिनट तक रहा। इससे इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के प्रस्थान हॉल में अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। नेटवर्क में गड़बड़ी के कारण चेक-इन प्रक्रिया धीमी पड़ गई, बोर्डिंग गेट में बदलाव करने पड़े और विमान के चालक दल की गतिविधियों में देरी हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्डिंग के दौरान यात्रियों के टिकट स्कैन करने वाले उपकरणों की रफ्तार भी धीमी हो गई। इस दौरान यात्रियों को उड़ानों से संबंधित जानकारी और बोर्डिंग प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेटवर्क की समस्या सामने आने के बाद एयरपोर्ट पर कामकाज सामान्य बनाए रखने के लिए टीमें इसे ठीक करने में जुट गईं। एहतियात के तौर पर जरूरी प्रक्रियाओं को मैनुअल मोड में ऑपरेट किया गया, ताकि तकनीकी गड़बड़ी के बावजूद कामकाज जारी रखा जा सके और यात्रियों को होने वाली परेशानी कम की जा सके।
चेक-इन प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं
एयरपोर्ट पर चेक-इन प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, लेकिन इसकी रफ्तार प्रभावित रही। बोर्डिंग गेट में बदलाव और स्कैनर के धीमे काम करने से यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने और जरूरी सेवाएं जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लिया। नेटवर्क में आई खराबी को दूर करने के लिए संबंधित टीमें लगातार काम करती रहीं।
नेटवर्क में कुछ समय के लिए रुकावट
मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली संस्था छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) ने कहा कि इस तकनीकी समस्या से एयरपोर्ट या उड़ानों के संचालन पर कोई असर दर्ज नहीं किया गया। सीएसएमआईए के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार शाम नेटवर्क में कुछ समय के लिए रुकावट आई थी। इसके बाद यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और जरूरी सेवाएं जारी रहें, इसके लिए मैनुअल प्रक्रिया अपनाई गई।
प्रवक्ता के मुताबिक, इस घटनाक्रम के कारण एयरपोर्ट और उड़ानों के संचालन पर अब तक कोई प्रभाव दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि, एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों ने चेक-इन, बोर्डिंग स्कैनर और गेट में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं में आई दिक्कतों की जानकारी दी। इस तरह नेटवर्क की खराबी के दौरान यात्रियों को परेशानी हुई, जबकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने उड़ान संचालन पर असर पड़ने से इनकार किया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें