राज्यपाल के आवास की तरफ बढ़े प्रदर्शकारी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए; पंजाब बंद का आह्वान
पंजाब में हालात तनावपूर्ण हैं। शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के आवास की ओर मार्च के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पंजाब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
पंजाब में हालात तनावपूर्ण हैं। शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के आवास की ओर मार्च के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पंजाब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी सिख कैदियों और जगतार सिंह हवारा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हवारा 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए और कुछ ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके उन्हें गिराने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ में ‘लोक भवन’ की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
पंजाब बंद का आह्वान
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले छोड़े और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पुलिस ने ड्रोन का भी इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच, कौमी इंसाफ मोर्चा ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर 21 अगस्त को ‘पंजाब बंद’ का आह्वान किया और लोगों से इस बंद का समर्थन करने की अपील की। शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को चंडीगढ़ पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया, जब वह दो अन्य लोगों के साथ पंजाब के राज्यपाल के आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मान के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह बैरिकेड के पास पहुंचे और वहीं बैठ गए। बाद में पुलिस उन्हें एक गाड़ी में ले गई।
कड़े इंतजाम किए गए थे
प्रदर्शनकारियों को ‘लोक भवन’ तक पहुंचने से रोकने के लिए चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। पुलिस ने कंटीले तारों वाली कई परतों वाले बैरिकेड लगाए और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, जिसमें द्रुत कार्यबल के जवान भी शामिल थे। ‘बंदी सिंहों’ (सिख कैदियों) की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा ने राज्यपाल आवास तक मार्च करने का आह्वान किया था। मोर्चे का दावा है कि सजा पूरी होने के बावजूद कई सिख कैदी अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
कौन हैं बंदी सिंह
‘बंदी सिंह’ शब्द का इस्तेमाल उन सिख कैदियों के लिए किया जाता है, जिन्हें 1990 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के दौरान उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया गया था। सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा 7 जनवरी, 2023 से चंडीगढ़ के सेक्टर 52-53 और मोहाली के वाईपीएस चौक के आसपास धरना देकर घेराव किए हुए है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।