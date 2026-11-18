बंगाल में भगवा साड़ी पहनकर स्कूल गई टीचर से पूछताछ, बवाल के बाद अब ऐक्शन में शुभेंदु सरकार
पश्चिम बंगाल में दावा किया गया है कि महिला टीचर पर भगवा साड़ी पहनने पर आपत्ति जताई गई। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि अगर मामला सही पाया गया तो स्कूल की एनओसी को रद्द कर दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में एक महिला टीचर पर स्कूल में भगवा साड़ी पहनने पर उससे कथित तौर पर पूछताछ किए जाने का मामला सामने आया है। इससे बवाल मच गया है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐक्शन लेते हुए दो टूक कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी और अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।
पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बताया कि वह कोलकाता के एक प्रतिष्ठत ईसाई मिशनरी स्कूल में आए भगवा साड़ी वाले मामले की जांच करवाएंगे। कुछ दिन पहले ही भाजपा के पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि भगवा साड़ी पहनने को लेकर एक स्कूल की टीचर से उसके एक कुलीग ने सवाल करते हुए पूछताछ की थी।
उन्होंने दावा किया था कि टीचर से उसके सहकर्मी ने यह भी कहा था कि स्कूल के अंदर भगवा साड़ी पहनना स्वीकार्य नहीं है। समिक भट्टाचार्य ने ईसाई मिशनरी संस्थानों में धर्मांतरण का आरोप लगाया था और कहा था कि अगर कोई स्कूल भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे भारत में चलने नहीं दिया जाएगा।
इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि अगर मामला सही पाया गया तो स्कूल की एनओसी को रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा , ''मैं इस जानकारी को कन्फर्म करूंगा और यही आरोप सही मिले और किसी ने लिखित में शिकायत दी तो फिर जांच करवा के कार्रवाई की जाएगी। यदि स्कूल इसमें शामिल हुआ तो उसका एनओसी रद्द कर दिया जाएगा।''
आरोपों की जांच की जाएगी, बोले शिक्षा मंत्री
बंगाल के शिक्षा मंत्री बर्मन ने कहा, ''मैं मुख्यमंत्री के दौरे के सिलसिले में दफ्तर से बाहर हूं। इस मामले को कल देखूंगा। जैसे सीएम ने कहा है कि आरोपों की जांच की जाएगी।'' राज्य के शिक्षा मंत्री बर्मन ने दावा किया कि राज्य के कुछ हिस्सों, जिनमें कालिम्पोंग, आसनसोल और पूर्व बर्धमान शामिल हैं, में धर्मांतरण की गतिविधियां तेज हुई हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भाजपा को ईसाइयों के अपने धर्म का पालन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि, पश्चिम बंगाल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन स्कूल के एक प्रतिनिधि का कहना है कि उनके स्कूलों में किसी भी एम्प्लोई के पहनावे पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक आरोप के चलते सभी स्कूलों के बारे में एक तरह की राय नहीं बनानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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