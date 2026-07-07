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दबाव में हूं...सरकारी टीचर ने नहर में कूदकर दी जान, SIR ड्यूटी से था परेशान

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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पंजाब के गुरदासपुर से एक दुखद खबर आई है। यहां पर एसआईआर ड्यूटी से कथित तौर पर परेशान एक सरकारी टीचर ने नहर में कूद कर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे।

दबाव में हूं...सरकारी टीचर ने नहर में कूदकर दी जान, SIR ड्यूटी से था परेशान

पंजाब के गुरदासपुर से एक दुखद खबर आई है। यहां पर एसआईआर ड्यूटी से कथित तौर पर परेशान एक सरकारी टीचर ने नहर में कूद कर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान गुरदासपुर के सरकारी प्राथमिक स्कूल भैणी मियांखां में तैनात शिक्षक गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। उसकी तलाश जारी है लेकिन अभी तक शव नहीं मिला है।

साथी टीचर को फोन कर बोला, काम पूरा नहीं हो रहा
मंगलवार सुबह भट्टियां पुल के पास अपनी कार खड़ी करने के बाद गुरप्रीत सिंह ने नहर में छलांग लगा दी। नहर में छलांग लगाने से पहले उसने अपने एक साथी टीचर को को फोन कर कहा कि वह नहर में कूदने जा रहा है। साथी टीचर गुरप्रताप सिंह और गांव के सरपंच कौशल सिंह ने बताया कि गुरप्रीत सिंह ने फोन पर कहा था कि वह भट्टियां गांव के पास नहर किनारे खड़ा है और उसकी कार वहीं खड़ी है, जिसमें उसका सारा सामान रखा हुआ है।

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साथी टीचर ने बताया कि बातचीत के दौरान गुरप्रीत सिंह ने एसआईआर ड्यूटी को लेकर अपनी परेशानी जताई और कहाकि वह इस काम के दबाव से बेहद परेशान हैं। उनसे यह काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं, पास के खेतों में काम कर रहे एक किसान ने भी बताया कि उसने एक व्यक्ति को नहर किनारे कार खड़ी करने के बाद वहां से जाते देखा था, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं थी कि वह नहर में छलांग लगाने जा रहा है। फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम नहर में शिक्षक की तलाश में जुटी हुई है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के दौरान इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली थीं। दावा किया गया था कि सरकारी कर्मचारी एसआईआर के दबाव में अपनी जान दे रहे हैं। इन लोगों के साथ भी लक्ष्य पूरा न कर पाने की बात कही जा रही थी।

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पंजाब में 25 जून से शुरू हुआ था एसआईआर
पंजाब में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर गणना का काम 25 जून से शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। कुल 24,453 बीएलओ पूरे राज्य में 2.14 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अगस्त 2026 को किया जाएगा।

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मतदाता सूचियों के संबंध में दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर तक पेश की जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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