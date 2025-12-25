Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTea Definition Changed FSSAI Hindu Leader Contesting Bangladesh Election from Sheikh Hasina Constituency top 5 news
बदल गई चाय की परिभाषा, शेख हसीना की सीट से कौन हिंदू नेता लड़ रहे चुनाव? टॉप 5 न्यूज

बदल गई चाय की परिभाषा, शेख हसीना की सीट से कौन हिंदू नेता लड़ रहे चुनाव? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप:

Tea Definition Changed: FSSAI ने 24 दिसंबर को जारी निर्देश में बताया है कि कई कंपनियां ‘हर्बल टी’, ‘रूइबोस टी’, ‘फ्लावर टी’ जैसे उत्पादों को चाय बताकर बेच रही हैं जो वास्तव में चाय नहीं हैं क्योंकि ये चाय के पौधे (Camellia sinensis) से नहीं बनते।

Dec 25, 2025 06:32 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Latest Hindi News: केंद्र सरकार ने चाय की परिभाषा बदल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक नर साफ किया है कि चाय सिर्फ उसी उत्पाद को कहा जा सकता है जो Camellia sinensis पौधे से बनी हो। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक रंग बदलने लगे हैं। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब चाय की भी बदली परिभाषा, ग्रीन या हर्बल टी नहीं कहलाएंगे चाय;FSSAI ने क्या कहा

अरावली की परिभाषा बदले जाने के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब चाय (Tea) की भी परिभाषा बदल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साफ किया है कि 'चाय' सिर्फ उसी उत्पाद को कहा जा सकता है जो Camellia sinensis पौधे से बनी हो। इसके साथ ही FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को सख्त चेतावनी दी है कि Camellia sinensis पौधे से न बनी चीज़ों यानी जड़ी-बूटियों या फूलों से बने पेय पदार्थों को चाय कहना गैर कानूनी है। इसके बावजूद अगर हर्बल या ग्रीन टी को चाय कहकर ब्रांडिंग की गई तो वह भ्रामक विज्ञापन और गलत लेबलिंग की श्रेणी में आएगा। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश की सबसे पहली प्राथमिकता… पहली रैली में क्या बोले 17 साल बाद वतन लौटे तारिक रहमान

बांग्लादेश में 17 साल बाद वतन लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने गुरुवार को अपने स्वागत में आयोजित रैली को संबोधित किया। हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए तारिक ने देश में शांति का आह्वान किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश की पहली प्राथमिकता शांति स्थापित करने की होनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

शेख हसीना की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हिंदू नेता, कौन सी कमी करना चाहते हैं दूर

बांग्लादेश में पिछले सालभर में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। कई हिंदुओं की जान चली गई। अब फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिस पर दुनियाभर की नजरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और खुद हसीना भी भारत में हैं। ऐसे में उनकी सीट से इस बार एक हिंदू शख्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

हिडमा के बाद बड़ी कामयाबी, टॉप नक्सली गणेश उइके ढेर; 1 करोड़ का था इनाम

हिडमा के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़े एनकाउंटर में शीर्ष नक्सली नेता गणेश उइके समेत चार नक्सलियों को ढेर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओडिशा के कंधमाल के जंगलों में एक बड़े ऑपरेशन में माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके और 5 अन्य नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पढ़ें पूरी खबर…

साथ आते ही उद्धव और राज ठाकरे को झटका, कई नेता भाजपा में शामिल

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से पहले, गुरुवार को नासिक जिले में राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा झटका लगा है। दोनों दलों के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। इनमें एमएनएस के पूर्व विधायक नितिन भोसले, शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व मेयर विनायक पांडे, एमएनएस के पहले मेयर यतिन वाघ, साथ ही कांग्रेस नेता शाहू खैरे और संजय चव्हाण शामिल थे। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।