बदल गई चाय की परिभाषा, शेख हसीना की सीट से कौन हिंदू नेता लड़ रहे चुनाव? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: Tea Definition Changed: FSSAI ने 24 दिसंबर को जारी निर्देश में बताया है कि कई कंपनियां ‘हर्बल टी’, ‘रूइबोस टी’, ‘फ्लावर टी’ जैसे उत्पादों को चाय बताकर बेच रही हैं जो वास्तव में चाय नहीं हैं क्योंकि ये चाय के पौधे (Camellia sinensis) से नहीं बनते।

Latest Hindi News: केंद्र सरकार ने चाय की परिभाषा बदल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक नर साफ किया है कि चाय सिर्फ उसी उत्पाद को कहा जा सकता है जो Camellia sinensis पौधे से बनी हो। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक रंग बदलने लगे हैं। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अब चाय की भी बदली परिभाषा, ग्रीन या हर्बल टी नहीं कहलाएंगे चाय;FSSAI ने क्या कहा अरावली की परिभाषा बदले जाने के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब चाय (Tea) की भी परिभाषा बदल दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने साफ किया है कि 'चाय' सिर्फ उसी उत्पाद को कहा जा सकता है जो Camellia sinensis पौधे से बनी हो। इसके साथ ही FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को सख्त चेतावनी दी है कि Camellia sinensis पौधे से न बनी चीज़ों यानी जड़ी-बूटियों या फूलों से बने पेय पदार्थों को चाय कहना गैर कानूनी है। इसके बावजूद अगर हर्बल या ग्रीन टी को चाय कहकर ब्रांडिंग की गई तो वह भ्रामक विज्ञापन और गलत लेबलिंग की श्रेणी में आएगा। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश की सबसे पहली प्राथमिकता… पहली रैली में क्या बोले 17 साल बाद वतन लौटे तारिक रहमान बांग्लादेश में 17 साल बाद वतन लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने गुरुवार को अपने स्वागत में आयोजित रैली को संबोधित किया। हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए तारिक ने देश में शांति का आह्वान किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश की पहली प्राथमिकता शांति स्थापित करने की होनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

शेख हसीना की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हिंदू नेता, कौन सी कमी करना चाहते हैं दूर बांग्लादेश में पिछले सालभर में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। कई हिंदुओं की जान चली गई। अब फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिस पर दुनियाभर की नजरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और खुद हसीना भी भारत में हैं। ऐसे में उनकी सीट से इस बार एक हिंदू शख्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

हिडमा के बाद बड़ी कामयाबी, टॉप नक्सली गणेश उइके ढेर; 1 करोड़ का था इनाम हिडमा के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़े एनकाउंटर में शीर्ष नक्सली नेता गणेश उइके समेत चार नक्सलियों को ढेर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओडिशा के कंधमाल के जंगलों में एक बड़े ऑपरेशन में माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य गणेश उइके और 5 अन्य नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पढ़ें पूरी खबर…