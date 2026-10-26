आंध्र प्रदेश में टीडीपी का दबदबा, निकाय चुनाव में 87 में से 17 जगह जीते निर्विरोध
आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 87 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 में निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। इनमें नगरपालिका और नगर पंचायतें शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 87 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 में निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। इनमें नगरपालिका और नगर पंचायतें शामिल हैं। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख पर राज्य चुनाव आयोग ने रविवार देर रात इस बारे में घोषणा की। गौरतलब है कि कडप्पा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राजमपेट म्यूनिसिपैलिटी और मिदुकुर म्यूनिसिपैलिटी (वाईएसआर कडप्पा जिला) और तिरुपति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए नामांकन प्रक्रिया को 48 घंटों के लिए फिर से खोला गया। यह फैसला नामांकन प्रक्रिया में हिंसा और उपद्रव के आरोपों के बाद लिया गया।
17 शहरी स्थानीय निकायों में जहां अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, उनमें से 15 टीडीपी के पास गए। वहीं, जन सेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक जगह जीत हासिल की। वाईएसआरसीपी ने 10 शहरी वार्ड और सात मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) की सीटें निर्विरोध जीतीं। टीडीपी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने रायलसीमा क्षेत्र में जीत हासिल की, जिसमें वाईएसआर कडप्पा और अन्नामैया जिले शामिल हैं। यह जगहें पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी के मजबूत केंद्र मानी जाती हैं। रायलसीमा ने नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में सबसे ज्यादा 11 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की। इसके अलावा उसने पलनाडु में तीन और पहले के प्राकासम क्षेत्र में दो जीत दर्ज की।
टीडीपी ने पुंगानूर, रैयाचोटी, राजमपेट, प्रोड्डाटुर, बद्वेल, मिडुकुर, कमलापुरम, अल्लगड्डा, पिदुगुरल्ला, डचेपल्ली, गुराजला, आत्मकुर, गोटी और कानिगिरी में बिना किसी विरोध के जीत हासिल की। जनता सेना ने दर्सी में अध्यक्ष के पद पर कब्जा जमाया। वहीं, बीजेपी ने येर्रागुंटला में अध्यक्ष की कुर्सी जीती।
वाईएसआर कडप्पा जिले में, टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सभी चार नगरपालिका और दो नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत दर्ज की। टीडीपी ने राजमपेट, प्रोद्दटूर, बड़वेल, माइडुकुर और कमलापुरम में अध्यक्ष पद जीते। बीजेपी ने येरागुंतला नगरपालिका अध्यक्ष पद हासिल किया।
राजमपेट में कुल 32 वार्ड हैं। यहां टीडीपी के उम्मीदवारों ने 14 वार्ड में निर्विरोध जीत दर्ज की। वहीं, एक वार्ड में जनसेना का उम्मीदवार जीता। प्रोद्दाटूर में, टीडीपी ने 52 में से 51 वार्ड निर्विरोध जीत लिए। बाकी बचे वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिली। बड़वेल में, 40 वार्ड में से टीडीपी ने 35 वार्ड बिना मुकाबले जीत लिए और जन सेना ने दो वार्ड जीते। दो निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए। मयदुकुर में, टीडीपी उम्मीदवार 32 में से 17 वार्ड में निर्विरोध चुने गए। वहीं, 15 वार्ड में चुनाव होना बाकी है।
बता दें कि पिछले बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे विपक्षी दल युवजन सरामिका रिथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर 24 घंटे के भीतर फैसला करें। वाईएसआरसीपी ने 87 मामलों का हवाला दिया था, जहां उसके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर से पहले जबरन रोक दिया गया था या फिर उनपर हमला किया गया था। पार्टी का यह भी दावा है कि उनके उम्मीदवारों को लोहे की छड़, डंडे और पत्थरों से निशाना बनाया गया। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में उनके कागजात छीने और फाड़े गए। याचिका में यह भी कहा गया कि कई स्थानीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन ही नहीं हो सका।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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