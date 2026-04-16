अकेले करती थी काम, जब्त करते थे फोन; TCS की एक और महिला कर्मचारी सामने आई
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला है कि सात पुरुष आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह महिला कर्मचारियों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने आठ महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया।
TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी नासिक मामले की जांच जारी है। इसी बीच एक और महिला कर्मचारी सामने आई हैं, जिन्होंने बताया है कि दफ्तर में युवतियों को निशाना बनाने का एक पैटर्न चल रहा था। वहीं, पुलिस का भी कहना है कि आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। धर्मांतरण के प्रयास और यौन उत्पीड़न के संबंध में पुलिस ने नौ मामले दर्ज कर चुकी है।
अकेले में बैठकर करती थीं काम
टीसीएस में 6 साल काम कर चुकी एक युवती ने एनडीटीवी से बात की थी। उन्होंने बताया कि नासिक दफ्तर में ट्रांसफर होने के बाद अलग जगह दी गई थी। उन्होंने बताया कि वह मुख्य बिल्डिंग से अलग एक जगह टैरेस पर अकेले काम करती थीं। उन्होंने कहा, 'मुझे छत पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। मेरा फोन और बैग जब्त कर लिए जाते थे।'
ये भी आरोप
चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, 'जब भी मैं वॉशरूम जाने या किसी अन्य काम से नीचे आती थी, तो सुरक्षा या किसी और बहाने से मेरा मोबाइल फोन, बैग और मेरा सारा निजी सामान जब्त कर लिया जाता था।' उन्होंने कहा, 'हमने देखा कि कंपनी में काम करने वाले बहुत से युवा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा था।'
युवतियों को बनाते थे निशाना
चैनल के अनुसार, महिला ने कहा कि 20 से 25 साल की महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट माना जाता था। उन्होंने कहा, 'उन्हें लगा था कि इन लोगों को फंसाना आसान होगा। अगर आपको कोई शिकायत होती है, तो आप अपने HR के पास जाते हैं। लेकिन यहां तो एचआर खुद डरा हुआ था।'
पुलिस ने क्या कहा
पीटीआई भाषा के अनुसार, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला है कि सात पुरुष आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह महिला कर्मचारियों को निशाना बना रहे थे। नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने दो महिला आरोपियों की भूमिका स्पष्ट करते हुए बुधवार को कहा कि गिरफ्तार की गई यूनिट की ऑपरेशन और एचआर प्रमुख ने कथित तौर पर एक पीड़िता को यह कहकर शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित किया था कि 'ऐसी चीजें होती रहती हैं', जिसने आरोपियों का साथ दिया था। दोनों महिला आरोपियों में से एक फरार है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, पुलिस ने आठ महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया। महिला कर्मचारियों ने दावा किया कि वरिष्ठ सहकर्मियों ने उनका मानसिक और यौन उत्पीड़न किया, जबकि मानव संसाधन (HR) विभाग ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया।
पुलिस ने TCS के आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सात पुरुष और एक महिला ऑपरेशन मैनेजर शामिल है। जांचकर्ताओं के अनुसार, एक अन्य महिला कर्मचारी फरार है। आरोपी पुरुषों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और शाहरुख शेख के रूप में हुई है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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