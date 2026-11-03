Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नेशनल हाईवे पर अब नहीं होंगे टोल प्लाजा, सरकार ने कर ली तैयारी; कहां होगा लागू?

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
share

इस सिस्टम के तहत जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत लागू होगा। यानी चालकों को पूरे प्लाजा का शुल्क देने के बजाय सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उतनी ही दूरी का टोल देना होगा, जितनी दूरी हाईवे पर तय हुई है।

Taxes will be collected without the need for toll plazas on new NH
नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा बनाने की जरूरत नहीं होगी

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा बनाने की पारंपरिक प्रथा अब खत्म होने जा रही है। भविष्य में बनने वाले व वर्तमान में निर्माणाधीन 55,000 किमी से अधिक लंबे राजमार्गों पर टोल प्लाजा के स्थान पर अब आधुनिक गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था से वाहन चालक बिना रफ्तार धीमी किए सामान्य गति से टोल पार कर सकेंगे, जिससे राजमार्गों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 अक्तूबर को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके दायरे में देश भर के 35 हजार किलोमीटर निर्माणधीन व प्रस्तावित 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्ग शामिल किए गए हैं। इस तकनीक में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों व फास्टैग स्कैनर्स के जरिए टोल की राशि सीधे खाते से कट जाएगी।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में बिना रुके कटेगा टोल, मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम होने जा रहा लागू

यहां होंगे बदलाव

● दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (बागपत, शामली) और उत्तराखंड को आपस में जोड़ने वाले इस पूरे निर्माणाधीन 4/6-लेन एक्सप्रेसवे पर गेंट्री विन्यास तैयार हो रहा।

● यूपी के चार नए लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल लिंक से जोड़ने वाले नेटवर्क, जेवर एयरपोर्ट लिंक, झांसी लिंक, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा मुक्त होंगे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में टोल बूथों पर लंबे जाम से मिलेगी निजात, तैयार हो रहा ये खास सिस्टम

जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत

इस प्रणाली के तहत जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत लागू होगा। चालकों को पूरे प्लाजा का एकमुश्त शुल्क देने के बजाय सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उतनी ही दूरी का टोल देना होगा, जितनी दूरी हाईवे पर तय हुई है। बता दें, केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी सैटेलाइट आधारित टोलिंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य 2028-2029 तक तय किया है।

ये भी पढ़ें:Delhi News: टोल बूथ के कारण लगने वाले जाम से निजात मिलेगी
Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Toll Plaza Toll Tax
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candidates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia NewsNH पर अब नहीं होंगे टोल प्लाजा, सरकार ने कर ली तैयारी; कहां होगा लागू?