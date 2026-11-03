नेशनल हाईवे पर अब नहीं होंगे टोल प्लाजा, सरकार ने कर ली तैयारी; कहां होगा लागू?
इस सिस्टम के तहत जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत लागू होगा। यानी चालकों को पूरे प्लाजा का शुल्क देने के बजाय सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उतनी ही दूरी का टोल देना होगा, जितनी दूरी हाईवे पर तय हुई है।
देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा बनाने की पारंपरिक प्रथा अब खत्म होने जा रही है। भविष्य में बनने वाले व वर्तमान में निर्माणाधीन 55,000 किमी से अधिक लंबे राजमार्गों पर टोल प्लाजा के स्थान पर अब आधुनिक गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था से वाहन चालक बिना रफ्तार धीमी किए सामान्य गति से टोल पार कर सकेंगे, जिससे राजमार्गों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 अक्तूबर को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके दायरे में देश भर के 35 हजार किलोमीटर निर्माणधीन व प्रस्तावित 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्ग शामिल किए गए हैं। इस तकनीक में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों व फास्टैग स्कैनर्स के जरिए टोल की राशि सीधे खाते से कट जाएगी।
यहां होंगे बदलाव
● दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (बागपत, शामली) और उत्तराखंड को आपस में जोड़ने वाले इस पूरे निर्माणाधीन 4/6-लेन एक्सप्रेसवे पर गेंट्री विन्यास तैयार हो रहा।
● यूपी के चार नए लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल लिंक से जोड़ने वाले नेटवर्क, जेवर एयरपोर्ट लिंक, झांसी लिंक, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा मुक्त होंगे।
जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत
इस प्रणाली के तहत जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत लागू होगा। चालकों को पूरे प्लाजा का एकमुश्त शुल्क देने के बजाय सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उतनी ही दूरी का टोल देना होगा, जितनी दूरी हाईवे पर तय हुई है। बता दें, केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी सैटेलाइट आधारित टोलिंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य 2028-2029 तक तय किया है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें