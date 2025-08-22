इलेक्ट्रिक कार के ऑटोमेटिक फीचर से मालिक ही मर गया, वायरल हो रहा वीडियो; क्या बोली कंपनी

घटना 14 अगस्त की शाम की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार समन मोड में खड़ी थी। वहीं टाटा मोटर्स की ओर से भी इस मामले में जानकारी दी गई है। कंपनी का कहना है कि शायद कार स्टार्ट ही नहीं थी। इसकी बजाय हुआ यह कि ढलान पर खड़ी होने के चलते कार तेजी से पीछे हटी और सेंथिल उसके नीचे आ गए।

तमिलनाडु में एक शख्स को उसकी ही कार ने रौंद दिया और मौके ही मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कार के ऑटोमेटिक फीचर को लेकर चर्चा हो रही है। यह मामला तमिलनाडु के तिरुपपुर जिले का है, जहां कारोबारी सेंथिल ने हाल ही में टाटा की इलेक्ट्रिक कार Harrier खरीदी थी। कार को उन्होंने जिले के अविनाशी में स्थित अपनी दुकान के बाहर खड़ा रखा था। उन्होंने दो सप्ताह पहले ही नई कार खरीदी थी। वह बनियान की दुकान चलाते हैं और दुकान के बाहर कार खड़ी थी।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने इलेक्ट्रिक कार को समन फीचर में खड़ा कर रखा था। इस फीचर में खड़ी कार को रिमोट चाबी से ही आगे या पीछे किया जा सकता है। कई बार पार्किंग में खड़ी कार को रिमोट से ही बाहर निकालकर उसमें बैठने की सुविधा मिलती है। अकसर लोग कार में इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सुविधा सेंथिल के लिए जानलेवा साबित हुई। उन्होंने कार को एक रैंप जैसी जगह पर खड़ा कर रखा था। शायद इस दौरान हैंडब्रेक भी नहीं लगा था। वह कार में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी बीच वह गिर पड़ते हैं। ड्राइवर साइड का गेट खुला होता है, जिससे टकराने के बाद वह गिर पड़ते हैं।

यह घटना 14 अगस्त की शाम की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार समन मोड में खड़ी थी। वहीं टाटा मोटर्स की ओर से भी इस मामले में जानकारी दी गई है। कंपनी का कहना है कि शायद कार स्टार्ट ही नहीं थी। इसकी बजाय हुआ यह कि ढलान पर खड़ी होने के चलते कार तेजी से पीछे हटी और सेंथिल उसके नीचे आ गए। कंपनी ने कहा, ‘शुरुआती जांच और वीडियो देखने से पता चलता है कि कार ढलान पर खड़ी थी। इसके चलते वह तेजी से पीछे की ओर आई। ऐसा लगता है कि कार स्टार्ट नहीं थी।’