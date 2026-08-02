Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कॉकरोचों के प्रदर्शन की तस्वीर बांग्लादेश के छात्र आंदोलन जैसी लगी, तसलीमा नसरीन क्या बोलीं

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि वह दोनों आंदोलनों को एक जैसा नहीं बता रहीं, लेकिन दिल्ली के प्रदर्शन की तस्वीरों ने उन्हें बांग्लादेश की घटनाओं और उसके विनाशकारी नतीजों की याद दिला दी।

Taslima Nasrin on CJP protest image looked like the student movement in Bangladesh
बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन।

बांग्लादेशी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता तसलीमा नसरीन ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। रविवार को उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट की तस्वीरें उन्हें बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की याद दिलाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के उस आंदोलन के पीछे जिहादी ताकतें थीं। कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तसलीमा नसरीन ने कहा, 'मैंने CJP के प्रदर्शन की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप देखी। वह मुझे बांग्लादेश के छात्र आंदोलन जैसी लगी, जिसके जरिए हम सबको धोखा दिया गया था। बाद में हमने देखा कि बांग्लादेश के उस छात्र आंदोलन के पीछे जिहादी थे।'

ये भी पढ़ें:सालों से जमा हुआ गुस्सा 'कॉकरोच' के जरिए बाहर आया, CJP के आंदोलन पर नेहा बोरा

इससे पहले 24 जुलाई को भी तसलीमा नसरीन ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की तुलना जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन से की थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि वह दोनों आंदोलनों को एक जैसा नहीं बता रहीं, लेकिन दिल्ली के प्रदर्शन की तस्वीरों ने उन्हें बांग्लादेश की घटनाओं और उसके विनाशकारी नतीजों की याद दिला दी।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में भी होगा 'कॉकरोच' और GenZ आंदोलन?

कॉकरोच जनता पार्टी का आगे प्लान

इस बीच, खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन की भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर होगी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले महीने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में एक महीने तक चले आंदोलन के बाद CJP के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से कहा गया था कि वे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रमुख सदस्यों से यह भी कहा गया था कि वे स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों से बातचीत करें। उनके विचार और सुझाव लेकर बैठक में पहुंचें।

ये भी पढ़ें:प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच पार्टी का अगला कदम क्या, दीपके घर बनेगी रणनीति

सूत्रों के अनुसार, 5 अगस्त की बैठक के बाद सीजेपी प्रेसवार्ता करेगी जिसमें भविष्य की कार्ययोजना और आगे की रणनीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी। इसी बीच, दीपके ने अपने आवास पर विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों और पड़ोसी जिले से आए आगंतुकों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के साथ मित्रता दिवस भी मनाया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट के पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को देशभर की जेन जी पीढ़ी से जबरदस्त समर्थन मिला, जिसके चलते पिछले सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party CJP Protest Jantar Mantar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।