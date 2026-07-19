पहले निकाला, अब BJP-RSS का बता रहे... किस पर भड़कीं तस्लीमा नसरीन; सुनाई खरी-खरी
कोलकाता लौटने से ठीक पहले तस्लीमा नसरीन जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन वामपंथी नेताओं ने 19 साल पहले उन्हें राज्य से निकाल दिया था, आज वही उन्हें BJP-RSS का एजेंट बता रहे हैं। आइये जानते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या कहा...
बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। लगभग 19 साल बाद कोलकाता लौटने की तैयारी कर रही नसरीन ने उन नेताओं को 'डबल स्टैंडर्ड' करार दिया, जिन्होंने उन्हें पहले राज्य से निकाला था और अब BJP-RSS का समर्थक बताने लगा है। सोशल मीडिया पर लिखे एक कड़े पोस्ट में तस्लीमा नसरीन ने स्पष्ट किया कि उनका 1 अगस्त को कोलकाता दौरा किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं, बल्कि एक सेक्युलर संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि क्या BJP मुझे कोलकाता ला रही है? नहीं। क्या पश्चिम बंगाल सरकार मुझे ला रही है? नहीं। चुनी हुई सरकार सिर्फ मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। यह उसकी सामान्य प्रशासनिक ड्यूटी है। नसरीन ने आगे लिखा कि जिन लोगों ने मुझे पश्चिम बंगाल से निकाल दिया था, वे अब दावा कर रहे हैं कि कोलकाता में कदम रखते ही मैं हिंदुत्व समर्थक, BJP समर्थक या RSS समर्थक बन जाऊंगी।
डबल स्टैंडर्ड का आरोप
इस दौरान लेखिका ने वामपंथी नेताओं पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि CPI(M) की सरकार के निमंत्रण पर वह कई बार केरल गई थीं, जहां उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई और खुलकर स्वागत किया गया। उन्होंने पूछा कि उस समय इन लेफ्ट नेताओं ने मुझे लेफ्टिस्ट कहकर गाली दी थी या मेरे आने का जश्न मनाया था? नसरीन ने ‘झूठे प्रचार’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके मात्र दो दिन के दौरे ने इतना प्रोपेगैंडा क्यों शुरू कर दिया, जबकि वे 18 साल, 8 महीने और 10 दिन बाद अपने सांस्कृतिक शहर कोलकाता लौट रही हैं।
सरकारों की आलोचना
तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल की एक के बाद एक सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि लेफ्ट फ्रंट सरकार ने उन्हें राज्य से निकाला, जबकि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आने से रोका, उनके लेखों का प्रसारण बंद करवाया और किताब लॉन्च रद्द कर दी। उन्होंने कुछ लेफ्ट नेताओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुश करने और मुस्लिम समाज में सुधार व अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। अपनी पोस्ट के अंत में नसरीन ने सवाल किया कि कब तक ये लोग प्रोग्रेसिविज्म का मुखौटा पहनकर जिहादियों की भाषा बोलते रहेंगे?
एक अगस्त को रवींद्र सदन में कार्यक्रम
बता दें कि तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता पहुंचेंगी और रवींद्र सदन में 'एंटी-फंडामेंटलिज्म' विषय पर आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सेक्युलर और एंटी-फंडामेंटलिस्ट संगठनों के एक समूह ने किया है, जिसकी अगुवाई प्रोग्रेसिव मुस्लिम व्यक्तित्व उस्मान गनी मलिक कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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