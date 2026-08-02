तसलीमा नसरीन ने मंच से कही ऐसी बात, होने लगा हंगामा; नारों से गूंजा ऑडिटोरियम
तसलीमा नसरीन ने जब मंच पर कवि जॉय गोस्वामी को बुलाया तो हंगामा होने लगा। सभागार नारों से गूंजने लगा। इसके बाद गोस्वामी अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ गए। उन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है।
कोलकाता में शनिवार को एक सभागार में उस समय थोड़ी देर के लिए हंगामा हो गया, जब निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने मशहूर बांग्ला कवि जॉय गोस्वामी को मंच पर आसीन होने के लिए बुलाया। दर्शकों के एक वर्ग ने इसका विरोध किया। इससे तसलीमा के भाषण में कुछ देर के लिए व्यवधान पैदा हो गया। यह घटना तब हुई जब नसरीन के लगभग दो दशक बाद कोलकाता लौटने के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
ममता बनर्जी के करीबी कवि को बुलाने पर हंगामा
भाषण देने के लिए बुलाए जाने के तुरंत बाद, नसरीन ने दर्शकों के बीच बैठे हाल के समय के बेहतरीन बांग्ला कवियों में से एक, गोस्वामी से मंच पर आने का अनुरोध किया। जैसे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता गोस्वामी अपनी सीट से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे, दर्शकों के एक हिस्से ने ज़ोरदार विरोध और शोर-शराबा शुरू कर दिया, जिससे उन्हें वापस मुड़कर अपनी सीट पर बैठना पड़ा। अचानक हुए इस व्यवधान के कारण नसरीन कुछ पल के लिए चुपचाप माइक के पास खड़ी रहीं, जबकि ऑडिटोरियम नारों और तेज़ आवाज़ों से गूंज रहा था।
कुछ मिनट तक चुपचाप खड़ी रहीं नसरीन
आयोजकों ने बार-बार दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा कई मिनटों तक जारी रहा। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, नसरीन ने आखिरकार सीधे दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ''क्या मैं बोलूं? तो कृपया शांत हो जाएं और अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाएं।' उनकी अपील का अंततः असर हुआ और माहौल शांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना भाषण फिर से शुरू किया। यह घटना उन भावनाओं को दर्शाती है, जो तसलीमा नसरीन के निर्वासन के वर्षों के दौरान जॉय गोस्वामी की कथित चुप्पी और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी नज़दीकी को लेकर अब भी बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से दर्शकों के एक वर्ग में नाराजगी थी। विडंबना यह है कि जॉय गोस्वामी पहले सार्वजनिक रूप से तसलीमा नसरीन के लंबे निर्वासन पर खेद जता चुके हैं, उसके बाद भी यह व्यवधान हुआ।
खुद को दोषी मानते हैं गोस्वामी
गोस्वामी ने कहा था कि तसलीमा नसरीन को 2007 में अपनी रचनाओं के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद जब कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब वह उनकी पर्याप्त मदद न कर पाए और इसके लिए वह स्वयं को 'दोषी' मानते हैं। हालांकि, दर्शकों में से कई लोग गोस्वामी को नसरीन के साथ मंच साझा करते हुए देखने के इच्छुक नहीं दिखे। नसरीन की कोलकाता यात्रा को प्रतीकात्मक 'घर वापसी' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय के एक हॉल में नसरीन को नागरिक अभिनंदन किया था। इसके कुछ घंटों बाद आयोजित इस कार्यक्रम में नसरीन की 19 वर्षों के बाद कोलकाता की पहली यात्रा का जश्न मनाया गया। अपने संबोधन में नसरीन ने अपनी वापसी को 'जिंदगी के उस हिस्से' में लौटना बताया जिसे वह पीछे छोड़ आई थीं। उन्होंने कहा कि उनकी घर वापसी इस बात का सबूत है कि 'अन्याय लंबा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकता।' उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन किसी भी लेखक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए देश छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तसलीमा नसरीन से वादा किया है कि वह जब चाहें पश्चिम बंगाल आ सकती हैं। उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें