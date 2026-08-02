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देश वापसी हो, पार्टी से बैन हटे; शेख हसीना को लेकर तस्लीमा नसरीन की बड़ी मांग

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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दो दशक के बाद कोलकाता वापस लौटीं तस्लीमा नसरीन ने बड़ी मांग उठाई है। बांग्लादेशी लेखिका और ऐक्टिविस्ट ने कहाकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहाकि हसीना की पार्टी से बैन हटना चाहिए।

Taslima Nasreen Big Demand for Sheikh Hasina
तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना को लेकर क्या उठाई मांग।

दो दशक के बाद कोलकाता वापस लौटीं तस्लीमा नसरीन ने बड़ी मांग उठाई है। बांग्लादेशी लेखिका और ऐक्टिविस्ट ने कहाकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहाकि हसीना की पार्टी से बैन हटना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करने व चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए। इसके साथ ही तस्लीमा ने हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटाने की भी बात कही। बता दें कि शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग पर जुलाई 2024 में हुए जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। शेख हसीना पिछले काफी वक्त से भारत में रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने दिसंबर में देश लौटने की बात कही थी।

हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध गलत

कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहाकि आवामी लीग की नेता शेख हसीना को जिस तरह हटाया गया वह गलत था। पार्टी पर प्रतिबंध बिल्कुल असंवैधानिक था। उन्हें चुनाव में पार्टिसिपेट करने दिया जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हसीना बांग्लादेश लौटें। इसके साथ ही उन्होंने उन कट्टरपंथी इस्लामवादियों की भी कड़ी आलोचना की जो मदरसों का इस्तेमाल करके अराजकता पैदा करते हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहाकि मुझे लगता है कि किसी मदरसे की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जिहादी पैदा करते हैं। सभी मदरसों को सेक्युलर स्कूलों में बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने 19 साल बाद कोलकाता वापस बुलाए जाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का धन्यवाद भी किया।

अपने निर्वासन पर जताया दुख

शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भावुक तस्लीमा ने घर वापसी को उस शहर से लंबे समय के निजी निर्वासन का अंत बताया, जिसे वह अपना घर मानती हैं। 63 साल की तस्लीमा ने कहाकि कोलकाता वापस आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदगी के उस हिस्से में लौट आई हूं जिसे मैं यहीं छोड़ गई थी। लेखिका को 2007 में शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इससे पहले 1994 में, अपनी लेखनी और धर्म पर अपने विचारों की वजह से कट्टरपंथी समूहों से मिली जान से मारने की धमकियों के कारण उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। निर्वासन में बिताए अपने लंबे समय को याद करते हुए लेखिका ने कहाकि उन्हें ऐसे भविष्य की उम्मीद है जहां किसी भी लेखक को अपनी बात कहने के लिए अपना देश छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े।

अन्याय लंबा लेकिन स्थायी नहीं

तस्लीमा ने कहाकि मेरी वापसी यह साबित करती है कि अन्याय लंबा तो हो सकता है, लेकिन स्थायी नहीं हो सकता। मैं उस दिन का सपना देखती हूं जब किसी भी लेखक को कभी अपने देश से निर्वासित न होना पड़े। इस्लामी कट्टरपंथियों की धमकियों के कारण बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होने के बाद यूरोप में रहने वाली तस्लीमा ने कहाकि वह किसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहकि मैं यहां किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आई हूं। मैं यहां महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलने आई हूं। धार्मिक कट्टरपंथ के प्रति अपने पुराने विरोध को दोहराते हुए तस्लीमा ने कहाकि मैं हर तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ हूं, लेकिन मैंने इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाई है क्योंकि मैंने इसे बचपन से ही बहुत करीब से देखा है।

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बांग्लादेश के हालात पर चिंता

बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए लेखिका ने आरोप लगाया कि वहां धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लेखिका ने कहाकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का बढ़ना चिंताजनक स्तर पर है। अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित किया जा रहा है। उन्होंने कहाकि उन्हें ऐसे भविष्य की उम्मीद है जहां बांग्लादेश में महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित और सम्मान के साथ रह सकें। कोलकाता से दूर रहने के लिए मजबूर किए जाने के दर्द को याद करते हुए तस्लीमा ने कहाकि वह उन हालात को कभी नहीं भूलीं, जिनके कारण उन्हें 2007 में शहर छोड़ना पड़ा था।

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कोलकाता से क्यों हुई थीं दूर

बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका 2004 से 2007 के बीच कोलकाता में रही थीं। उस समय की वाम मोर्चा सरकार ने उन्हें शहर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी आत्मकथा ‘द्विखंडितो’ के कुछ हिस्सों को लेकर हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए थे। भावुक होते हुए तसलीमा ने कहाकि वह वाक्य कहने में उन्हें लगभग दो दशक लग गए, जिसे कहने की वह लंबे समय से चाहत रखती थीं। उन्होंने कहाकि ये शब्द कहने में मुझे 19 साल लग गए कि ‘मैं कोलकाता लौट आई हूं।’ मैंने हर दिन एक पता खोने का दर्द महसूस किया। अगस्त को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम महीना बताते हुए तस्लीमा ने कहाकि अब यह महीना न सिर्फ उनके जन्म और देश-निकाले का, बल्कि उनकी वापसी का भी प्रतीक बन गया है।

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याद किया 1994 का समय

तस्लीमा ने कहाकि आठ अगस्त 1994 को तत्कालीन सरकार ने मुझे बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बस सात दिनों में मेरे देश-निकाले के 32 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार ने भले ही मुझे मेरे देश से दूर कर दिया हो, लेकिन वह मेरे अंदर से मेरे देश को कभी नहीं निकाल पाई। बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल कहीं भी स्थायी घर नहीं मिल सकने पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहाकि यूरोप ने मुझे नागरिकता और रहने की जगह दी है, लेकिन खेद की बात है कि दोनों बंगाल में मुझे रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं मिल पाई। उन्होंने कहाकि किसी भी अदालत ने मुझे कभी सजा नहीं दी, लेकिन कट्टरपंथियों की वजह से मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार की भी आलोचना की।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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