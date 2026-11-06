तरुण तेजपाल गोवा कांड में काटेंगे 10 साल की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
साल 2013 में गोवा में दुष्कर्म केस में दोषी करार दिए जा चुके तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी।
तरुण तेजपाल यानी तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2013 के दुष्कर्म मामले में अदालत ने तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। खास बात है कि राज्य ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी और उम्रकैद की मांग की थी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमें सजा के निलंबन पर विचार करना है। हालांकि, रिकॉर्ड पर मौजूद ईमेल और संदेशों के हवाले से यह तर्क दिया गया है पर हमें यह राहत देने लायक मामला नहीं लगता। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। याचिका पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच सुनवाई कर रही थी।
ट्रायल कोर्ट से मिल गई थी राहत
खास बात है कि तेजपाल को पहले ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद अगस्त में मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था और अदालत ने फैसला पलट दिया था। तब तेजपाल को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसपर गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान जूनियर सहकर्मी के साथ बलात्कार के आरोप लगे थे।
दीवाली पर मांगी थी राहत
3 नवंबर को अदालत में तेजपाल की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने दीवाली पर घर जाने की देने की अनुमति की मांग की थी। उन्होंने सरकार को लेकर कहा था, 'अगर वह समय लेना चाहे, तो ले सकती है, लेकिन तेजपाल को दीवाली पर घर जाने दिया जाए।' इधर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया था। साथ ही कहा था कि गोवा सरकार भी इसका विरोध ही करेगी।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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