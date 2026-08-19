Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तरुण तेजपाल को उम्रकैद हो, SC के पास पहुंची गोवा सरकार; 10 साल की सजा को बताया कम

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इससे पहले तरुण तेजपाल को 2013 में गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर सहकर्मी से बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि तेजपाल ने खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया है।

Tarun Tejpal rape case
हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

तहलका मैग्जीन के एडिटर तरुण तेजपाल को उम्रकैद की सजा देने की मांग की गई है। 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर तेजपाल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है।

गोवा सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा अपराध की गंभीरता के सामने बेहद कम है। याचिका में कहा गया, ''मौजूदा मामले में उम्रकैद या इस तरह की सजा की जरूरत है। साथ ही, सजा को एक साथ काटने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था।''

ये भी पढ़ें:तहलका वाले तरुण तेजपाल रेप कांड में दोषी करार, हाईकोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा

HC ने पलटा निचली अदालत का फैसला

इससे पहले बीते 6 अगस्त को हाईकोर्ट ने तेजपाल को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। HC ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें 5 साल पहले तेजपाल को बरी कर दिया गया था। HC ने अपने फैसले में निचली अदालत के 2021 के आदेश को 'त्रुटिपूर्ण' बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ता को 'आदर्श पीड़िता' नहीं माना था।

ये भी पढ़ें:'वे लोग 13 साल से साजिशन पीछे पड़े हैं', 10 साल की जेल पर भड़के तरुण तेजपाल

62 वर्षीय तरुण तेजपाल को 2013 में गोवा में तहलका मैग्जीन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर कलीग से बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि तेजपाल ने खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया था और कहा था कि वह HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला नवंबर 2013 का है। 7 और 8 नवंबर 2013 को गोवा के एक 5-स्टार होटल में तहलका मैग्जीन का एक हाई-प्रोफाइल सालाना कार्यक्रम 'थिंक फेस्ट' कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच तरुण तेजपाल ने अपनी कलीग के साथ होटल के लिफ्ट में जबदस्ती की। पीड़िता उस समय तहलका में ही एक जूनियर महिला पत्रकार के रूप में कार्यरत थी। उसने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने उनके साथ 2 बार जबरदस्ती की और यौन उत्पीड़न किया।

ये भी पढ़ें:होटल के लिफ्ट में क्या हुआ था उस रात? तहलका के तरुण तेजपाल दोषी करार

मामला सामने आते ही मीडिया जगत में हड़कंप मच गया। इसके बाद तरुण तेजपाल ने कथित तौर पर पीड़िता को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने अपने इस व्यवहार को गलत माना और माफी मांगी। तेजपाल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 महीने के लिए 'तहलका' के एडिटर-इन-चीफ पद से हटने का भी ऐलान किया। इसके बाद 22 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तेजपाल के खिलाफ रेप और गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज की। 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 8 महीने तक गोवा की जेल में बंद रहने के बाद जुलाई 2014 में तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली गई। मई 2021 में गोवा की सेशंस कोर्ट ने तरुण तेजपाल को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
India News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।