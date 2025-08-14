Tariffs hit India, pampering Pakistan why is Donald Trump playing a double game भारत पर टैरिफ की मार, पाकिस्तान को पुचकार; क्यों डबल गेम खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, India News in Hindi - Hindustan
India NewsTariffs hit India, pampering Pakistan why is Donald Trump playing a double game

भारत पर टैरिफ की मार, पाकिस्तान को पुचकार; क्यों डबल गेम खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

भारत ने एक से ज्यादा मौकों पर साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में जो भी जरूरी होगा, वो कदम उठाए जाएंगे। 4 अगस्त को भारत ने कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से उसे रूसी तेल खरीदने के चलते निशाना बनाया जा रहा है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:52 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां भारत पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं और प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान के प्रति उनका ताजा प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अतीत में वह पाकिस्तान को 'झूठा' और 'आतंकियों को पनाह' देने वाला बता चुके हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान को तेल डील से लेकर टैरिफ में भारी कटौती समेत कई सौगातें दे दी हैं। अब सवाल है कि आखिर उनके इस डबल गेम का राज क्या है।

भारत और पाकिस्तान से अपने रिश्तों पर क्या बोला अमेरिका

अमेरिका के विदेश विभाग ने मंगलवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध पहले जैसे ही अच्छे हैं और वह क्षेत्रीय और वैश्विक भलाई के लिए दोनों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैम्मी ब्रूस ने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों के बारे में उन्होंने कहा, 'हमारे संबंध दोनों देशों के साथ पहले की ही तरह अच्छे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इस समय हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो सबको जानते हैं। इसीलिए हम इस मामले में मतभेदों के बीच सुलह कराने में सफल रहे।'

पाकिस्तान प्रेम की कई वजहें

कच्चा तेल: खबर है कि पाकिस्तान में जल्द ही अमेरिका से कच्चे तेल की पहली खेप आने वाली है। इससे पहले ट्रंप खुद ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार विकसित करने में मदद करने का फैसला किया है। अब यह डील अप्रैल में हुई चर्चाओं के बाद शुरू हुई थी, जब ट्रंप पाकिस्तान पर 29 फीसदी टैरिफ लगाने के संकेत दे रहे थे।

खबर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी Cnergyico ने विटोल कंपनी के साथ अमेरिकी कच्चे तेल की 10 लाख बैरल लेने की डील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के वाइस चेयरमैन ओसामा कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा आयात तेल करता है।

क्रिप्टो: अप्रैल में पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के साथ ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ी शुरुआती डील की थी। खास बात है कि इस कंपनी में 60 फीसदी हिस्सेदारी ट्रंप परिवार की है।

नोबेल: पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का फैसला किया है। खुद ट्रंप कह चुके हैं, 'मुझे ये तीन चार बार मिल जाना चाहिए था। वो मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं देंगे, क्योंकि वो इसे सिर्फ लिबरल्स को देते हैं।' नॉमिनेशन के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ लंच भी किया था।

खनिज: वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी अधिकारियों की नजर पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों पर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के लिए बेहद अहम हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के लिए इस्लामाबाद बेहतर विकल्प हो सकता है। अप्रैल में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हुए थे।

आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आए

पाकिस्तान और अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस्लामिक स्टेट-खुरासान और तालिबान सहित प्रमुख आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित बीएलए को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को इस्लामाबाद में हुई द्विपक्षीय आतंकवाद-रोधी वार्ता के दौरान यह सहमति व्यक्त की गई।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र मामलों के विशेष सचिव नबील मुनीर और अमेरिका के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद-रोधी कार्यवाहक समन्वयक ग्रेगरी डी. लोर्जेफो ने की। संयुक्त बयान में कहा गया है, 'दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आईएस-खुरासान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों सहित आतंकी खतरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने के महत्व पर जोर दिया।'

भारत पर जुबानी हमले करने लगा पाकिस्तान

हाल ही में फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को बाधित किया, तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

मीडिया में आई खबरों में मुनीर के हवाले से कहा गया है, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम तबाह होने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे।' खास बात है कि मुनीर की तरफ से ये बयान अमेरिका में ऐसे समय पर दिए गए थे, जब टैरिफ को लेकर दोनों मुल्कों में तनाव जारी है।

इधर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत के खिलाफ बोलते नजर आए। एकसमारोह को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, 'मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते।' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो 'आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा।'

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का फैसला सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति पर हमला है। बिलावल ने सोमवार को सिंधी संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर तीन-दिवसीय वार्षिक उत्सव के समापन समारोह में यह भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति की वकालत करता है, लेकिन अगर भारत उसे युद्ध के लिए मजबूर करता है, तो देश पीछे नहीं हटेगा।

उन्होंने कहा, 'अगर युद्ध हुआ तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती से हम मोदी सरकार को संदेश देंगे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं और अगर आपने सिंधु नदी पर हमला करने की हिम्मत की तो पाकिस्तान के हर प्रांत के लोग आपका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे।'

भारत पर क्यों है टैरिफ की मार

रूसी तेल: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। इससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा, जो दुनिया में किसी भी देश पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा।

समर्थकों का फायदा: माना जा रहा है कि ट्रंप के इन फैसलों का मकसद अमेरिकी तेल निर्यात को बढ़ावा देना है। दरअसल, ट्रंप के प्रचार करने वालों में बड़े अमेरिकी ईंधन कारोबारी थे। साथ ही उनका ताजा टैक्स पैकेज तेल और गैस सेक्टर को करीब 18 बिलियन डॉलर की सौगात दे रहा है।

क्रेडिट नहीं लेने देना: ट्रंप बार-बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। जबकि, भारत ने साफ किया है कि वो फैसला द्विपक्षीय था। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कूगलमैन ने कहा था, '...चीन ने खुलकर सामने आकर राष्ट्रपति ट्रंप को सीजफायर में उनकी भूमिका का श्रेय लेने से इनकार नहीं किया। चीन की तरफ से किसी नेता ने ट्रंप के साथ फोन पर लंबी बात नहीं की और नहीं बताया कि क्या सही है और क्या गलत।'

उन्होंने कहा, 'भारत के मामले में ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाराजगी व्यापार और और शुल्क के जरिए भारत और भारत सरकार पर निकालेंगे। यह वाकई डबल स्टैंडर्ड, पाखंड है या जो भी आप कहना चाहें...।'

ब्रिक्स: जुलाई में जब ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया तो इसकी वजह ब्रिक्स बताई। तब उन्होंने कहा था, 'हम अभी बातचीत कर रहे हैं और इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं, ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह अमेरिकी मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे।'

अमेरिका को घाटा: ट्रंप ने घाटे की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था, 'यह निर्णय आंशिक रूप से ‘ब्रिक्स’ की वजह से लिया गया है और इसमें कुछ हद तक घाटे की भूमिकी है। हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी मेरे मित्र हैं लेकिन वे हमारे साथ व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हैं।'

भारत का जवाब

भारत ने एक से ज्यादा मौकों पर साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में जो भी जरूरी होगा, वो कदम उठाए जाएंगे। 4 अगस्त को भारत ने कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से उसे रूसी तेल खरीदने के चलते निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही भारत ने ईयू और रूस के बीच व्यापार के आंकड़े पेश किए थे। साथ ही कहा था कि अमेरिका भी रूस से सामान खरीदता है।

Donald Trump India Pakistan
