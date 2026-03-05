Hindustan Hindi News
दिल्ली के नए एलजी बने तरनजीत संधू, बिहार से बंगाल तक के भी गवर्नर बदले; देखें लिस्ट

Mar 05, 2026 11:09 pm IST
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही 7 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। दिल्ली का नया उपराज्यपाल तरनजीत संधू को बनाया गया है।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कई और राज्यों के राज्यपाल पद के लिए भी नए नामों की नियुक्ति की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की जगह तरनजीत संधू को नया उपराज्यपाल बनाया गया है।

राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक कई राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है। आइए जानते हैं।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वहीं, सेवा निवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले बिहार में आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल थे।

तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्पाल की भूमिका निभा रहे कविंदर गुप्ता को, पदोन्नति मिली है। उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है, वहीं तरनजीत संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

