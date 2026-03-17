पीएम मोदी हैं राम और अश्विनी वैष्णव उनके हनुमान, भाजपा सांसद ने संसद में क्या कहा

लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए अरुणाचल पूर्व सीट से सदस्य ने यह बयान दिया। गाव ने कहा कि आज पूर्वोत्तर के हर राज्य में या तो रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है या पहुंच रही है।

अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जादूगर बताया। मंगलवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राम हैं तो वैष्णव उनके हनुमान हैं। लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए अरुणाचल पूर्व संसदीय सीट से सदस्य ने यह बयान दिया। गाव ने कहा कि आज पूर्वोत्तर के हर राज्य में या तो रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है या पहुंच रही है।

तापिर गाव ने मिजोरम में 48 रेलवे सुरंग और अनेक रेलवे पुल बनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह जादूगर का काम है। अश्विनी वैष्णव एक जादूगर हैं। पूर्वोत्तर की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैष्णव को धन्यवाद देते हुए तापिर गाव ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश में तो मेरे गृह नगर में, मेरे खेत में ही स्टेशन बना दिया। वर्ष के अंत में वह उद्घाटन करने जाएंगे।' भाजपा सांसद ने कहा कि सही मायने में अष्टलक्ष्मी बना रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव ही बना रहे हैं। मोदी जी राम हैं तो ये (अश्विनी) हनुमान हैं। जहां इशारा किया उस जगह को रेलवे से जोड़ रहे हैं।

पूर्वोत्तर के 8 प्रदेशों को अष्टलक्ष्मी दिया नाम प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 प्रदेशों को अष्टलक्ष्मी नाम दिया है। तापिर गाव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आने वाले समय में दूसरे देशों के रेल मंत्रालय वैष्णव से पूछेंगे कि रेल सुरंग कैसे बनाई जाती हैं, मिजोरम में कुतुब मीनार से ऊंचा पुल बनाकर वहां रेल मार्ग उन्होंने कैसे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, 'यह रेल मंत्री की रचनात्मकता है कि हर रेलवे स्टेशन को शॉपिंग मॉल जैसा बना दिया।'