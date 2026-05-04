Tamluk election result 2026 live: तामलुक में किसके सिर सजेगा ताज, TMC और भाजपा में लड़ाई, CPI भी मैदान में
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। तामलुक विधानसभा में कौन बाजी मारेगा इसका फैसला भी आज हो जाएगा। यहां भाजपा की तरफ से हरे कृष्ण बेरा और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र नारायण राय उम्मीदवार हैं।
Tamluk election result 2026 live: पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के साथ तामलुक विधानसभा सीट के नतीजे जल्दी ही आने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव की सबसे तेज और सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ…
Tamluk election result 2026 live: तामलुक विधानसभा पर कौन मारेगा बाजी?
7:50 AM: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 23 अप्रैल को हुए पहले चरण मं करीब 93.19 फीसदी वोटर्स ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद 29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 91.66 फीसदी मतदान हुआ है।
7:30 AM: तामलुक में पिछली बार केवल 793 वोटों से हुआ था फैसला। इस बार भी किसी भी तरफ जा सकती है सीट। पूरे पश्चिम बंगाल की तरह यहां भी बंपर वोटिंग हुई थी।
7:00 AM: पश्चिम बंगाल की तामलुक विधानसभा सीट पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। यहां से भाजपा के हरे कृष्ण बेरा मैदान में है। टीएमसी की तरफसे दीपेंद्र नारायण राय प्रत्याशी हैं।
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तामलुक विधानसभा क्षेत्र
तामलुक विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यह सीट 1951 में अस्तित्व में आई थी। जनरल के लिए घोषित इस सीट पर 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से हरे कृष्ण बेरा उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ दीपेंद्र नारायण राय टीएमसी से और हराधन मजूमदार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। इसके अलावा यहां पर सीपीआई के उम्मीदवार नबेंदु घरा भी हैं। इस सीट पर ग्रामीण स्तर पर टीएमसी का कोर वोट है। हालांकि, थोड़ा सा भी स्विंग क्षेत्र के परिणाम को बदल सकता है। बता दें, इस सीट के लिए 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के दौरान ही मतदान हो गया था।
इस सीट पर शुरुआत से ही वामपंथ का प्रभाव रहा है। हालांकि, बंगाल की दर्जनों अन्य सीटों की तरह ही अब यह सीट भी वामपंथ के खेमे से निकलकर टीएमसी के खाते में है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से तृणमूल कांग्रेस के सौमेन कुमार महापात्रा विजयी हुए थे। हालांकि, जीत-हार का अंतर कुछ ज्यादा नहीं था। महापात्रा केवल 793 वोटों से विजयी हुए थे। चूंकि इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी ऊपर गया है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां मजबूत स्थिति में नजर आती हैं। भाजपा अगर अपने पिछले प्रदर्शन से थोड़ा बेहतर जाती है, तो इस विधानसभा क्षेत्र में भगवा ध्वज फहरा सकती है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर से यहां से जीत दर्ज करना चाहेगी।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें