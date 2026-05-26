मुख्यमंत्री बनकर पहली बार दिल्ली आ रहे विजय, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं से होगी मुलाकात

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपने पहले आधिकारिक दौरे पर दिल्ली आ रहे है। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मंत्रियों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।

तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सत्ता में आए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बुधवार को दिल्ली आने वाले हैं। यह बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होने की संभावना है।

बतौर मुख्यमंत्री पहली बार दिल्ली आ रहे विजय के ऊपर तमिलनाजु में नई विकास परियोजनाएं शुरू करने का दबाव है। ऐसे में संभव है कि वह केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में कई बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांग सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली यात्रा पर आने वाले विजय सबसे पहले जवाहर लाला नेहरू यूनिवर्सिटी में स्थापित तिरुवल्लूवर की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इसकी स्थापना तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद वह अपने आगे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

बता दें, अभिनेता से राजनेता और फिर मुख्यमंत्री बने विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को बदलकर रख दिया है। राज्य में पिछले कई दशकों से द्रविड राजनीति करने वाली डीएमके और एआईडीएमके का ही प्रभाव था। कुछ समय पहले तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) बनाकर राजनीति में आने वाले विजय ने पूरा जोर लगाकर जनता के मुद्दों को उठाया। इसके बाद राज्य की जनता ने भी उनको समर्थन दिया। हालांकि, राजनीति में विजय का सफर आसान नहीं रहा। उनकी रैली में हुई भगदड़ ने विपक्षी नेताओं को उन पर सवाल उठाने का भरपूर अवसर दिया। इस घटना के दौरान पार्टी नेताओं गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन विजय नहीं रुके, उन्होंने अपना काम और अपनी बातें जनता तक पहुंचाना जारी रखा।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले ही विजय ने ऐलान कर दिया कि वह डीएमके, एआईडीएमके और भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में कांग्रेस उनके सामने एक खुला विकल्प था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने कांग्रेस को चुनाव से पहले गठबंधन का ऑफर भी दिया, लेकिन कांग्रेस ने उस समय पर अपन दशकों पुराने साथी डीएमके के साथ जाने का ही फैसला किया। इसके बाद टीवीके ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया।