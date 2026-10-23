'पहले ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहिए', चुनाव आयोग की बैठक से TVK और DMK का वॉकआउट
तमिलनाडु सरकार के मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि TVK शुरू से एसआईआर का विरोध कर रही है। उनका दावा है कि अगर यह नहीं होता तो 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 234 में से 160 से ज्यादा सीटें जीत सकती थी।
तमिलनाडु में शुक्रवार को मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक से सत्तारूढ़ टीवीके गठबंधन और विपक्षी डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। दोनों दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। यह बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने बुलाई थी, जिसमें मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन पर चर्चा की जा रही थी।
तमिलनाडु सरकार के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि TVK शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। उनका दावा है कि अगर यह प्रक्रिया नहीं होती तो 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 234 में से 160 से ज्यादा सीटें जीत सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गलतियां हुई हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। यह मांग अब और मजबूत होती जा रही है और निर्वाचन आयोग को पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए।
तमिलनाडु में 74 लाख से ज्यादा नाम हटा गए: डीएमके
डीएमके की कानूनी शाखा के सचिव आई. परंथमन ने भी बैठक में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि तमिलनाडु में 74 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने के मामले में आयोग ने क्या कदम उठाए हैं। परंथमन ने कहा कि उन्होंने बैठक में अपना पक्ष रखा और उसके बाद पार्टी प्रतिनिधियों ने वॉकआउट कर दिया। राजधानी दिल्ली में इसी महीने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर अनियमितताओं के आरोपों के बीच बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे, जिनमें इस प्रक्रिया को खत्म करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग उठी थी।
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR जारी
निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का फैसला किया है। इसके लिए 1 जनवरी को पात्रता की तारीख तय की गई है। आयोग के मुताबिक यह प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से अलग है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में पूरी मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाती है, जबकि स्पेशल समरी रिवीजन के तहत मौजूदा सूची में जरूरी सुधार और बदलाव किए जाते हैं। यह एक सालाना प्रक्रिया भी मानी जाती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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