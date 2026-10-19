2 मंत्रियों ने कर दी थलपति विजय की TVK की चांदी, करोड़ों रुपये का दिया चंदा
आधव अर्जुन पार्टी के सबसे बड़े चंदा देने वाले व्यक्ति हैं। उनका योगदान टीवीके को मिले कुल चंदे का 60 फीसदी से ज्यादा है। आरवी रंजीत कुमार की ओर से दिए गए 5 करोड़ रुपये भी पार्टी की कुल आय में बड़ा हिस्सा रखते हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK को 2025-26 में मिले कुल 13.3 करोड़ रुपये के चंदे में से करीब 99% रकम दो मंत्रियों ने दी है। चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक, खेल और लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने पार्टी को 8.2 करोड़ रुपये दिए। मंत्री आरवी रंजीत कुमार ने 5 करोड़ रुपये का योगदान किया। इस तरह दोनों मंत्रियों ने मिलकर पार्टी को 13.2 करोड़ रुपये दिए। टीवीके ने पूरे वित्त वर्ष में 4 लोगों और संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान के रूप में यह रकम मिलने की जानकारी दी है।
आंकड़ों के मुताबिक, आधव अर्जुन पार्टी के सबसे बड़े चंदा देने वाले व्यक्ति हैं। उनका योगदान टीवीके को मिले कुल चंदे का 60 फीसदी से ज्यादा है। आरवी रंजीत कुमार की ओर से दिए गए 5 करोड़ रुपये भी पार्टी की कुल आय में बड़ा हिस्सा रखते हैं। इन दोनों मंत्रियों के अलावा पार्टी को दो अन्य योगदान भी मिले। इनमें से प्रत्येक ने 5 लाख रुपये दिए। थूथुकुडी के लायंस टाउन में स्थित स्नो शो ने डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 5 लाख रुपये का योगदान किया। इसी पते पर रजिस्टर्ड स्नो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ने भी डिमांड ड्राफ्ट से 5 लाख रुपये दिए।
DMK और AIADMK को कितना मिला चंदा
चुनाव आयोग के आंकड़ों में तमिलनाडु की दूसरी प्रमुख पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी भी सामने आई है। अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 161.35 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक योगदान मिलने की जानकारी दी है। पार्टी को सबसे ज्यादा 135 करोड़ रुपये टाइगर एसोसिएट्स से मिले। द्रमुक (DMK) ने करीब 191.19 करोड़ रुपये का चंदा मिलने की जानकारी दी। इस पार्टी के लिए भी टाइगर एसोसिएट्स सबसे बड़ा योगदान देने वाला संस्थान रहा। कंपनी ने डीएमके को 125 करोड़ रुपये दिए। इस तरह दोनों प्रमुख दलों को मिले चंदे में टाइगर एसोसिएट्स का बड़ा हिस्सा रहा। इन आंकड़ों से वित्त वर्ष के दौरान तमिलनाडु की तीनों पार्टियों को मिले स्वैच्छिक योगदान के बीच बड़ा अंतर भी सामने आया है।
कोलकाता स्थित लॉटरी कंपनी टाइगर एसोसिएट्स का संबंध लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन से बताया जाता है। कंपनी के नामित साझेदार सुब्बायन नागराजन लंबे समय से मार्टिन के सहयोगी हैं। कंपनी से जुड़े रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों एक अन्य फर्म में भी साझेदार हैं। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज चुनावी बॉन्ड योजना के तहत सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी थी। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द कर दिया था। इसके बाद सार्वजनिक हुए आंकड़ों से पता चला था कि फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए डीएमके को 509 करोड़ रुपये दिए थे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें