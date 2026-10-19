2 मंत्रियों ने कर दी थलपति विजय की TVK की चांदी, करोड़ों रुपये का दिया चंदा

आधव अर्जुन पार्टी के सबसे बड़े चंदा देने वाले व्यक्ति हैं। उनका योगदान टीवीके को मिले कुल चंदे का 60 फीसदी से ज्यादा है। आरवी रंजीत कुमार की ओर से दिए गए 5 करोड़ रुपये भी पार्टी की कुल आय में बड़ा हिस्सा रखते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK को 2025-26 में मिले कुल 13.3 करोड़ रुपये के चंदे में से करीब 99% रकम दो मंत्रियों ने दी है। चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक, खेल और लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने पार्टी को 8.2 करोड़ रुपये दिए। मंत्री आरवी रंजीत कुमार ने 5 करोड़ रुपये का योगदान किया। इस तरह दोनों मंत्रियों ने मिलकर पार्टी को 13.2 करोड़ रुपये दिए। टीवीके ने पूरे वित्त वर्ष में 4 लोगों और संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान के रूप में यह रकम मिलने की जानकारी दी है।

आंकड़ों के मुताबिक, आधव अर्जुन पार्टी के सबसे बड़े चंदा देने वाले व्यक्ति हैं। उनका योगदान टीवीके को मिले कुल चंदे का 60 फीसदी से ज्यादा है। आरवी रंजीत कुमार की ओर से दिए गए 5 करोड़ रुपये भी पार्टी की कुल आय में बड़ा हिस्सा रखते हैं। इन दोनों मंत्रियों के अलावा पार्टी को दो अन्य योगदान भी मिले। इनमें से प्रत्येक ने 5 लाख रुपये दिए। थूथुकुडी के लायंस टाउन में स्थित स्नो शो ने डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 5 लाख रुपये का योगदान किया। इसी पते पर रजिस्टर्ड स्नो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ने भी डिमांड ड्राफ्ट से 5 लाख रुपये दिए।

DMK और AIADMK को कितना मिला चंदा चुनाव आयोग के आंकड़ों में तमिलनाडु की दूसरी प्रमुख पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी भी सामने आई है। अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 161.35 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक योगदान मिलने की जानकारी दी है। पार्टी को सबसे ज्यादा 135 करोड़ रुपये टाइगर एसोसिएट्स से मिले। द्रमुक (DMK) ने करीब 191.19 करोड़ रुपये का चंदा मिलने की जानकारी दी। इस पार्टी के लिए भी टाइगर एसोसिएट्स सबसे बड़ा योगदान देने वाला संस्थान रहा। कंपनी ने डीएमके को 125 करोड़ रुपये दिए। इस तरह दोनों प्रमुख दलों को मिले चंदे में टाइगर एसोसिएट्स का बड़ा हिस्सा रहा। इन आंकड़ों से वित्त वर्ष के दौरान तमिलनाडु की तीनों पार्टियों को मिले स्वैच्छिक योगदान के बीच बड़ा अंतर भी सामने आया है।