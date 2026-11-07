तमिलनाडु में लाइब्रेरी पर बवाल; किताब के लेखक का नाम त्रिशा विजय, AI कंटेंट के भी आरोप

पेरुमल मुरुगन ने लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई किताबों पर सवाल उठाए। मुरुगन DMK सरकार की ओर से बनाई गई पुस्तक चयन समिति का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि अगल विलक्कु नाम के प्रकाशक की करीब 1800 किताबें लाइब्रेरी में मिलीं।

तमिलनाडु में कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में किताबों की खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मशहूर तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने आरोप लगाया कि लाइब्रेरी के लिए करीब 1800 किताबें बेहद ऊंची कीमतों पर खरीदी गईं। इनमें कई किताबों के लेखकों के नाम संदिग्ध हैं, कुछ प्रकाशकों की पहचान पर सवाल हैं और कई किताबों में AI से तैयार कन्टेंट होने की आशंका है। इस मामले में बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है तो यह केवल आर्थिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा है।

पेरुमल मुरुगन ने लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई किताबों पर सवाल उठाए। मुरुगन खुद पिछली डीएमके सरकार की ओर से बनाई गई पुस्तक चयन समिति का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि अगल विलक्कु नाम के प्रकाशक की करीब 1800 किताबें लाइब्रेरी में मिलीं, जिनके बारे में उन्होंने अपने साहित्यिक अनुभव के चार दशकों में पहले कभी नहीं सुना था। इनमें से कई किताबें हार्डबाउंड हैं और उनकी कीमत 1400 रुपये या उससे अधिक है। उन्होंने 'नालडियार वाझ्विन वाझकाट्टी' नाम की किताब का उदाहरण दिया, जिसके लेखक के रूप में सूर्या बालू का नाम दर्ज है और कीमत 1445 रुपये है। इनमें विजया बालू, ज्योति सरवणन, जोति हरिहरन, त्रिशा विजय, थमरई पन्नीर और रानी पन्नीर जैसे लेखकों के नाम शामिल हैं।

किताबों के अधिक दाम का आरोप मुरुगन के मुताबिक, किताब में नालडियार को तमिल कवि और दार्शनिक बताया गया है, जबकि यह जैन साधुओं से जुड़ी कविताओं का संग्रह है। उन्होंने 'तमिलनाडु ओरु पारवाई' किताब में मुथुवेलु सुब्बैया अय्यर को तमिलनाडु का पहला मुख्यमंत्री बताए जाने की गलती भी उजागर की। इसके अलावा फीनिक्स पब्लिशर्स की 100 से ज्यादा किताबों में AI से तैयार सामग्री होने और उन पर दर्ज आईएसबीएन नंबरों की पुष्टि नहीं होने का दावा किया। कुछ किताबों में प्रकाशकों के संपर्क का ब्योरा भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 250 से 300 रुपये की मूल कीमत वाली कुछ किताबों पर 1500 रुपये से ज्यादा के मूल्य दर्ज थे।