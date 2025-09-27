तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़, 10 लोगों की मौत; कई बेहोश

तमिलनाडु के नामक्कल में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे भी हैं। इसके अलावा कई अन्य लोग बेहोश भी हुए हैं। टीवीके (तमिलगा वेट्ट्री कज़गम) प्रमुख और अभिनेता विजय ने नामक्कल में यह रैली आयोजित की थी। तमिलनाडु के करूर हॉस्पिटल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पीटीआई के मुताबिक मरने वालों में दो बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे। अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने के चलते विजय को अपना भाषण भी रोकना पड़ा।



भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक से वहां मौजूद लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। इसके बाद अभिनेता विजय ने अपना भाषण रोक दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वह जरूरतमंदों की मदद करें और उन्हें एंबुलेंस तक पहुंचाएं।



सीएम स्टालिन ने जताई चिंता

इस घटना के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए करूर अस्पताल से आई खबरों को चिंताजनक बताया। स्टालिन कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। स्टालिन ने आगे कहा कि उन्होंने सेंथिल बालाजी, स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की है। मंत्री अनबिल महेश को भी पास के तिरुचिरापल्ली से सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री ने जनता से चिकित्सा दलों और पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।