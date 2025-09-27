Tamilnadu Stampede Karur Actor Vijay Rally How this Happen Many People Died बढ़ती गई भीड़ और बेहोश होकर गिरने लगे लोग, तमिलनाडु में विजय की रैली में कैसे मच गई भगदड़, India News in Hindi - Hindustan
बढ़ती गई भीड़ और बेहोश होकर गिरने लगे लोग, तमिलनाडु में विजय की रैली में कैसे मच गई भगदड़

लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और जब विजय रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। काफी लोगों के मौजूद होने की वजह से गर्मी भी बढ़ गई। पार्टी कार्यकर्ता और बच्चे समेत अन्य लोग बेहोश होने लगे।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 10:22 PM
Tamil Nadu Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की एक रैली में भगदड़ मच गई, जिससे कम से कम 31 लोगों की जान चली गई। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा शनिवार शाम को हुआ, जब विजय रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में भारी भीड़ होने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”

Tamil Nadu Stampede

कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा?

दरअसल, शनिवार को टीवीके प्रमुख विजय की करूर में रैली आयोजित की गई थी। इसमें विजय को दोपहर के आसपास पहुंचना था, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम छह घंटे की देरी हो गई। लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और जब विजय रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। काफी लोगों के मौजूद होने की वजह से गर्मी भी बढ़ गई। पार्टी कार्यकर्ता और बच्चे समेत अन्य लोग बेहोश होने लगे। इसी दौरान कई लोगों ने विजय तक इसकी जानकारी दी और उन्होंने अपने भाषण को वहीं रोक दिया। बस से ही लोगों तक पानी पहुंचाया जाने लगा। भारी भीड़ होने की वजह से एंबुलेंस को भी अस्पताल तक पहुंचने में काफी मशक्कत हुई। घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

Victims being brought to a hospital after a stampede-like situation

नमक्कल और सेलम जिलों के डॉक्टरों को करूर बुलाया

हादसे पर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने कहा, "नमक्कल और सेलम जिलों के डॉक्टरों को इलाज के लिए करूर बुलाया गया है और वे भी आ रहे हैं। हमने निजी अस्पताल को भगदड़ के कारण भर्ती मरीजों के लिए शुल्क न लेने की सलाह दी है और हम (सरकार) मुख्यमंत्री के आदेशानुसार इसका ध्यान रखेंगे। जिला प्रबंधन उपचार दे रहा है ताकि मृत्यु दर में और वृद्धि न हो।" बालाजी ने कहा, "अब तक भगदड़ में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 58 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगदड़ की घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले की जांच की और जिला कलेक्टर, एसपी और मुझे अस्पताल पहुंचने का आदेश दिया। उन्होंने अतिरिक्त डॉक्टर बुलाने और उचित इलाज मुहैया कराने की सलाह दी। कल मुख्यमंत्री खुद यहां आने वाले हैं। फिलहाल, 46 लोग निजी अस्पताल में और 12 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं।" वहीं, तमिलनाडु भगदड़ पर राज्यपाल आरएन रवि ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा, "करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान बच्चों सहित निर्दोष लोगों की दुखद मौत से मुझे गहरा दुःख और पीड़ा हुई है। इस दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।"

Tamil Nadu tamilnadu stampede
