बढ़ती गई भीड़ और बेहोश होकर गिरने लगे लोग, तमिलनाडु में विजय की रैली में कैसे मच गई भगदड़

Tamil Nadu Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की एक रैली में भगदड़ मच गई, जिससे कम से कम 31 लोगों की जान चली गई। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा शनिवार शाम को हुआ, जब विजय रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में भारी भीड़ होने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, “तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।”

कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? दरअसल, शनिवार को टीवीके प्रमुख विजय की करूर में रैली आयोजित की गई थी। इसमें विजय को दोपहर के आसपास पहुंचना था, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम छह घंटे की देरी हो गई। लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और जब विजय रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। काफी लोगों के मौजूद होने की वजह से गर्मी भी बढ़ गई। पार्टी कार्यकर्ता और बच्चे समेत अन्य लोग बेहोश होने लगे। इसी दौरान कई लोगों ने विजय तक इसकी जानकारी दी और उन्होंने अपने भाषण को वहीं रोक दिया। बस से ही लोगों तक पानी पहुंचाया जाने लगा। भारी भीड़ होने की वजह से एंबुलेंस को भी अस्पताल तक पहुंचने में काफी मशक्कत हुई। घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।