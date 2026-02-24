शशिकला ने नई द्रविड़ पार्टी बनाने का लिया फैसला, चुनाव से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल

शशिकला ने जयललिता की मृत्यु के बाद की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जयललिता के निधन के बाद विधायक उन्हें CM बनाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने परंपराओं का पालन करते हुए पन्नीरसेल्वम को ही जारी रखने दिया।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की निष्कासित नेता वीके शशिकला ने तमिलनाडु में नई द्रविड़ पार्टी शुरू करने की घोषणा की। यह ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की 78वीं जयंती के अवसर पर किया गया। शशिकला ने पार्टी का झंडा लहराया, जिसमें काले, सफेद और लाल रंगों के साथ पेरारिग्नर अन्ना, पुरट्चि थलाइवर एमजीआर और पुरट्चि थलाइवी अम्मा (जयललिता) की तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा और इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। यह कदम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

शशिकला ने कहा कि पिछले 9 वर्षों तक चुप रहना तमिलनाडु की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात होता, इसलिए नई पार्टी की शुरुआत आवश्यक हो गई है। शशिकला ने एआईएडीएमके के वर्तमान महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला नेता ने कहा कि उन्होंने ही ईपीएस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन उन्होंने बदले में उनका साथ छोड़ दिया और पार्टी से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया। जेल में रहते हुए उनकी पैरोल को कम करने और पति की मृत्यु पर भी पैरोल सीमित करने का आरोप लगाया।

जनता से किस बात का किया वादा शशिकला ने दावा किया कि ईपीएस के नेतृत्व में AIADMK ने लगातार दस चुनाव हारे हैं और कोई जीत हासिल नहीं की। विपक्ष के रूप में पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा है। उन्होंने एमजीआर के डीएमके से निष्कासित होने का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन्हें उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। नई पार्टी अन्ना, एमजीआर और जयललिता के मार्ग पर चलकर गरीबों, आम लोगों की सेवा करेगी और दुश्मनों व गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी।