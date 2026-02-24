Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शशिकला ने नई द्रविड़ पार्टी बनाने का लिया फैसला, चुनाव से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल

Feb 24, 2026 10:31 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शशिकला ने जयललिता की मृत्यु के बाद की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जयललिता के निधन के बाद विधायक उन्हें CM बनाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने परंपराओं का पालन करते हुए पन्नीरसेल्वम को ही जारी रखने दिया।

शशिकला ने नई द्रविड़ पार्टी बनाने का लिया फैसला, चुनाव से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की निष्कासित नेता वीके शशिकला ने तमिलनाडु में नई द्रविड़ पार्टी शुरू करने की घोषणा की। यह ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की 78वीं जयंती के अवसर पर किया गया। शशिकला ने पार्टी का झंडा लहराया, जिसमें काले, सफेद और लाल रंगों के साथ पेरारिग्नर अन्ना, पुरट्चि थलाइवर एमजीआर और पुरट्चि थलाइवी अम्मा (जयललिता) की तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा और इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। यह कदम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:क्या NOTA के कारण एक भी उत्कृष्ट नेता का चुनाव हुआ? नहीं भर सकता एक भी सीट: SC

शशिकला ने कहा कि पिछले 9 वर्षों तक चुप रहना तमिलनाडु की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात होता, इसलिए नई पार्टी की शुरुआत आवश्यक हो गई है। शशिकला ने एआईएडीएमके के वर्तमान महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला नेता ने कहा कि उन्होंने ही ईपीएस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन उन्होंने बदले में उनका साथ छोड़ दिया और पार्टी से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया। जेल में रहते हुए उनकी पैरोल को कम करने और पति की मृत्यु पर भी पैरोल सीमित करने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में BNP सरकार बनते ही नई शुरुआत, 18 महीने बाद बस सेवा बहाल

जनता से किस बात का किया वादा

शशिकला ने दावा किया कि ईपीएस के नेतृत्व में AIADMK ने लगातार दस चुनाव हारे हैं और कोई जीत हासिल नहीं की। विपक्ष के रूप में पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा है। उन्होंने एमजीआर के डीएमके से निष्कासित होने का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन्हें उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। नई पार्टी अन्ना, एमजीआर और जयललिता के मार्ग पर चलकर गरीबों, आम लोगों की सेवा करेगी और दुश्मनों व गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी।

ये भी पढ़ें:अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में DGCA का बड़ा ऐक्शन, VSR के 4 विमानों पर रोक

तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़

शशिकला ने जयललिता की मृत्यु के बाद की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2016 में जयललिता के निधन के बाद मंत्री और विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने परंपराओं का पालन करते हुए ओ पन्नीरसेल्वम को ही जारी रखने दिया। बाद में अपनी दोषसिद्धि के दौरान सरकार को गिरने से बचाने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि नई पार्टी द्रविड़ आंदोलन की मूल भावना को मजबूत करेगी और तमिलनाडु की जनता के हित में काम करेगी। यह पार्टी गरीबी उन्मूलन, समानता और रोजगार सृजन पर जोर देगी। यह घोषणा तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है, जहां एमके स्टालिन की डीएमके सरकार द्रविड़ मॉडल 2.0 पेश कर रही है। एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन और अभिनेता विजय की तमिलगा वेट्री कड़गम (TCK) भी मैदान में हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Tamilnadu BJP Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।