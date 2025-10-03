Tamilnadu Police arrest man in Trichy for burning portrait of Lord Rama viral video राम की फोटो जलाई और रावण के लगाए जयकारे, बैनर पर चप्पल से पीटा; आरोपी गिरफ्तार, India News in Hindi - Hindustan
राम की फोटो जलाई और रावण के लगाए जयकारे, बैनर पर चप्पल से पीटा; आरोपी गिरफ्तार

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 08:36 AM
तमिलनाडु के त्रिची में भगवान राम का चित्र जलाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ऐक्शन लिया गया। इसमें एक विशेष समूह के लोगों की ओर से हिंदू देवता राम के चित्र को जलाते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 28 सितंबर को नावलपट्टू पुलिस सीमा के अंतर्गत अयानपुथुर गांव में ऐंधम तमिल संगम की ओर से आसिवगा तिरुमल गाइडेंस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। कार्यक्रम सुबह 6:00 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ और शाम 6:00 बजे समाप्त हुआ, जिसमें लगभग 100 लोग शामिल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, उस रात संगठन के लगभग 5-6 सदस्यों ने भगवान राम को दर्शाने वाले फ्लेक्स बैनर को चप्पलों से पीटा, उसे आग के हवाले कर दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, जिसमें समूह का फेसबुक पेज ऐंधम तमिलर संगम भी शामिल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैनर जलाते समय रावणे पोत्री, रावणे पोत्री (रावण की जय) के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग अपने समूह से और लोगों को जोड़ना चाहते थे, जिसके लिए मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया। यह वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया और इंटरनेट यूजर्स की ओर से इनके खिलाफ ऐक्शन लेने की मांग होने लगी।

त्रिची के एसपी ने जारी की चेतावनी

साइबर क्राइम मॉनिटरिंग अधिकारी की शिकायत के आधार पर 2 अक्टूबर को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 192, 196(1)(A), 197, 299, 302, और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 36 साल के अडैक्कलराज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो पुडुक्कोट्टई जिले के विरालिमलई तालुक के कवरपट्टी गांव का रहने वाला है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। त्रिची जिला पुलिस अधीक्षक सी. सेल्वनागरथिनम ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर ऐसा कन्टेंट पोस्ट करने या साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो या सार्वजनिक शांति को भंग करती हो।

