राम की फोटो जलाई और रावण के लगाए जयकारे, बैनर पर चप्पल से पीटा; आरोपी गिरफ्तार

तमिलनाडु के त्रिची में भगवान राम का चित्र जलाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ऐक्शन लिया गया। इसमें एक विशेष समूह के लोगों की ओर से हिंदू देवता राम के चित्र को जलाते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 28 सितंबर को नावलपट्टू पुलिस सीमा के अंतर्गत अयानपुथुर गांव में ऐंधम तमिल संगम की ओर से आसिवगा तिरुमल गाइडेंस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। कार्यक्रम सुबह 6:00 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ और शाम 6:00 बजे समाप्त हुआ, जिसमें लगभग 100 लोग शामिल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, उस रात संगठन के लगभग 5-6 सदस्यों ने भगवान राम को दर्शाने वाले फ्लेक्स बैनर को चप्पलों से पीटा, उसे आग के हवाले कर दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, जिसमें समूह का फेसबुक पेज ऐंधम तमिलर संगम भी शामिल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैनर जलाते समय रावणे पोत्री, रावणे पोत्री (रावण की जय) के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग अपने समूह से और लोगों को जोड़ना चाहते थे, जिसके लिए मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया। यह वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया और इंटरनेट यूजर्स की ओर से इनके खिलाफ ऐक्शन लेने की मांग होने लगी।