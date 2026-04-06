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'हमारे जैसा दर्द कोई दूसरा ना झेले', 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा पर पीड़ित परिवार

Apr 06, 2026 09:29 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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यह घटना साल 2020 की है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु के साथनकुलम थाने में बाप-बेटे जोड़ी पी. जयराज और जे. बेनिक्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने रात 9 बजे के बाद अपनी दुकान खुली रखी। 

'हमारे जैसा दर्द कोई दूसरा ना झेले', 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा पर पीड़ित परिवार

तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ मामले में मदुरै जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए अदालत ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार की ओर से वकील जबा सिंह ने कहा, 'अदालत ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए आरोपी A1 से A9 तक सभी को फांसी की सजा दी है। A1 को 24 लाख रुपये और A2 को 16.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर मृतक की मां को 1.40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।'

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अदालत ने साफ कर दिया कि अगर आरोपी मुआवजा नहीं देते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर बेची जाएंगी और उसकी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। पीड़ित के परिवार के एक सदस्य ने कहा, 'अदालत ने हमारे मामले में न्याय दिया है। हमने कोर्ट पर भरोसा किया था। अब से कोई दूसरा परिवार हमारे जैसा दर्द नहीं झेले, यही सुनिश्चित करने के लिए हमने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया। हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी न हों।'

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आखिर क्या था पूरा मामला

यह घटना साल 2020 की है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु के साथनकुलम थाने में बाप-बेटे जोड़ी पी. जयराज और जे. बेनिक्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने रात 9 बजे के बाद अपनी दुकान खुली रखी और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें थाने में रखा गया। मात्र कुछ दिनों में दोनों की मौत हो गई। बेनिक्स की मौत 22 जून को और जयराज की 23 जून को कस्टडी में हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले, जो बार-बार मारपीट से हुए थे।

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इस मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। मदुरै बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई। 10 पुलिस अधिकारियों पर हत्या, सबूत नष्ट करने और साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया गया। इनमें तत्कालीन इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस. मुरुगन, ए. सामीदुरई, कांस्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लदुरई, एक्स. थॉमस फ्रांसिस और एस. वेलुमुथु शामिल थे। एक आरोपी स्पेशल सब-इंस्पेक्टर पॉलदुराई की मुकदमा चलते हुए कोविड से मौत हो गई।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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