'हमारे जैसा दर्द कोई दूसरा ना झेले', 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा पर पीड़ित परिवार

यह घटना साल 2020 की है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु के साथनकुलम थाने में बाप-बेटे जोड़ी पी. जयराज और जे. बेनिक्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने रात 9 बजे के बाद अपनी दुकान खुली रखी।

तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ मामले में मदुरै जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए अदालत ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार की ओर से वकील जबा सिंह ने कहा, 'अदालत ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए आरोपी A1 से A9 तक सभी को फांसी की सजा दी है। A1 को 24 लाख रुपये और A2 को 16.30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर मृतक की मां को 1.40 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।'

अदालत ने साफ कर दिया कि अगर आरोपी मुआवजा नहीं देते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर बेची जाएंगी और उसकी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। पीड़ित के परिवार के एक सदस्य ने कहा, 'अदालत ने हमारे मामले में न्याय दिया है। हमने कोर्ट पर भरोसा किया था। अब से कोई दूसरा परिवार हमारे जैसा दर्द नहीं झेले, यही सुनिश्चित करने के लिए हमने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया। हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी न हों।'

आखिर क्या था पूरा मामला यह घटना साल 2020 की है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु के साथनकुलम थाने में बाप-बेटे जोड़ी पी. जयराज और जे. बेनिक्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने रात 9 बजे के बाद अपनी दुकान खुली रखी और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें थाने में रखा गया। मात्र कुछ दिनों में दोनों की मौत हो गई। बेनिक्स की मौत 22 जून को और जयराज की 23 जून को कस्टडी में हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले, जो बार-बार मारपीट से हुए थे।