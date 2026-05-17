विशाल को पसंद नहीं आया मुख्यमंत्री विजय का यह फैसला, बोले- इंडस्ट्री संकट में है

विशाल ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि ये प्रतिनिधिमंडल के जरिए सीएम को दिया जा सकता है, लेकिन ये मांगें पिछले 9 साल से की जा रही हैं। मैं राजमोहन का अपमान नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरा मत है। सीएम हमें जरूरी राहत दे सकते हैं।’

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ 10 मई को शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। टीवीके विधायक राजमोहन को स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना व प्रचार विभाग सौंपा गया है। साथ ही उन्हें पुरातत्व, तमिल आधिकारिक भाषा व तमिल संस्कृति, सूचना व प्रचार, फिल्म टेक्नोलॉजी व सिनेमेटोग्राफ एक्ट, न्यूजप्रिंट नियंत्रण, स्टेशनरी व प्रिंटिंग और सरकारी प्रेस के विभाग भी दिए गए हैं। अभिनेता विशाल इस फैसले से खुश नहीं दिखे।

विशाल ने एक्स पर लंबा नोट लिखकर मुख्यमंत्री विजय से कुछ मांग रखी। उन्होंने लिखा, 'विजय की ओर से चुने गए विधायकों को मंत्रालय सौंपने देखकर खुशी हुई, लेकिन सम्मानित मंत्री राजमोहन को फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमेटोग्राफ एक्ट का प्रभारी बनाए जाने से दुख हुआ। हम अपनी मांगें या शिकायतें कैसे रखें? हमारी इंडस्ट्री तो बेहद संकट में है। बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। खासकर प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को उम्मीद की किरण चाहिए। यह जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपी गई है, जिन्हें हमारी इंडस्ट्री का अनुभव बहुत कम या न के बराबर है, जबकि हमारे सीएम खुद इंडस्ट्री के ग्रासरूट लेवल से जुड़े रहे हैं और पिछले 30 साल से इसमें सक्रिय हैं।'

विशाल की ओर से कहा गया- 1. सरकार की तरफ से टिकटिंग विंडो शुरू की जाए, जिससे सरकार को राजस्व मिलेगा और दर्शकों को 30 रुपये प्रति टिकट का बोझ कम होगा।

2. लोकल बॉडी टैक्स खत्म किया जाए। हम भारत में इकलौते राज्य हैं जहां दोहरी टैक्सेशन है, जबकि एक भारत, एक टैक्स का नियम है।

3. छोटी फिल्मों के लिए हर साल सब्सिडी बढ़ाई जाए, जो फिलहाल बहुत कम है।

विशाल ने कहा, 'मैं जानता हूं कि ये प्रतिनिधिमंडल के जरिए सीएम को दिया जा सकता है, लेकिन ये मांगें पिछले 9 साल से की जा रही हैं। मैं राजमोहन का अपमान नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरा मत है। सीएम हमें जरूरी राहत दे सकते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दें।'