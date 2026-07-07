Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शराब बेचने वालों को सीएम विजय ने दिया तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ाने का ऐलान

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन मिलने से कर्मचारी ग्राहकों से शराब की बोतलों की MRP से ऊपर अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक राशि वसूलने जैसी शिकायतों से दूर रहेंगे। अधिक वेतन मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव कम होगा।

शराब बेचने वालों को सीएम विजय ने दिया तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ाने का ऐलान

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी शराब बिक्री निगम के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य शराब दुकानों में भ्रष्टाचार, ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने जैसी शिकायतों पर रोक लगाना और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना है। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत टैसमैक में संविदा पर कार्यरत 23 हजार से अधिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी। पिछले लगभग 20 वर्षों में पहली बार इन कर्मचारियों के वेतन में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है।

ये भी पढ़ें:मुश्किल में तमिलनाडु CM थलपति विजय, भाजपा, DMK और AIADMK ने एक साथ खोला मोर्चा

राज्य सरकार ने अभी इस फैसले को लागू करने की समयसीमा और प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार, निदेशक मंडल के समक्ष कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार की ओर से बताया गया कि दुकान पर्यवेक्षकों का मासिक वेतन 17,800 रुपये से बढ़ाकर 22,250 रुपये कर दिया जाएगा। इसी तरह बिक्रीकर्मियों का वेतन 15,300 रुपये से बढ़कर 19,125 रुपये हो जाएगा। सहायक बिक्रीकर्मियों को अब 14,300 रुपये के बजाय 17,875 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति

अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में जब राज्य सरकार ने खुदरा शराब बिक्री की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी, तब इन कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की गई थी। तब से वे नियमित सेवा और बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। प्रस्ताव में कर्मचारियों के रिटायर्ड होने की उम्र 60 वर्ष करने का सुझाव भी शामिल है, जिससे उन्हें अधिक रोजगार सुरक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि यह फैसला केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शराब दुकानों में सुधार लाने की योजना का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:हिंदू मंदिरों के पैसे के इस्तेमाल पर बड़ा ऐक्शन, विजय ने रद्द किए 46 प्रोजेक्ट्स

सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन मिलने से कर्मचारी ग्राहकों से शराब की बोतलों की MRP से ऊपर अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक राशि वसूलने जैसी शिकायतों से दूर रहेंगे। आबकारी मंत्री के. विग्नेश ने कहा कि अधिक वेतन मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव कम होगा और दुकानों में पारदर्शिता बढ़ेगी। लंबे समय से ग्राहकों की ओर से यह शिकायत की जाती रही है कि कई दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है।

ये भी पढ़ें:तमिलनाडु में दूसरों के टुकड़ों से 'कुनबा' बना रहे थलपति विजय, DMK क्यों परेशान?

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने बस अड्डों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 टैसमैक शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। इनमें 255 दुकानें बस अड्डों के पास, 186 शैक्षणिक संस्थानों के निकट और 276 धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित थीं। इसके बावजूद टैसमैक तमिलनाडु सरकार के सबसे बड़े राजस्व स्रोतों में शामिल है। आंकड़ों के अनुसार, निगम के पास 38 जिला कार्यालय, 43 भारतीय निर्मित विदेशी शराब डिपो, 4,787 खुदरा शराब दुकानें और उनसे जुड़े 2,362 बार संचालित हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Tamilnadu BJP Wine Shop
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।