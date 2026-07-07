शराब बेचने वालों को सीएम विजय ने दिया तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ाने का ऐलान

सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन मिलने से कर्मचारी ग्राहकों से शराब की बोतलों की MRP से ऊपर अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक राशि वसूलने जैसी शिकायतों से दूर रहेंगे। अधिक वेतन मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव कम होगा।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी शराब बिक्री निगम के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य शराब दुकानों में भ्रष्टाचार, ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलने जैसी शिकायतों पर रोक लगाना और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना है। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत टैसमैक में संविदा पर कार्यरत 23 हजार से अधिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी। पिछले लगभग 20 वर्षों में पहली बार इन कर्मचारियों के वेतन में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार ने अभी इस फैसले को लागू करने की समयसीमा और प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार, निदेशक मंडल के समक्ष कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार की ओर से बताया गया कि दुकान पर्यवेक्षकों का मासिक वेतन 17,800 रुपये से बढ़ाकर 22,250 रुपये कर दिया जाएगा। इसी तरह बिक्रीकर्मियों का वेतन 15,300 रुपये से बढ़कर 19,125 रुपये हो जाएगा। सहायक बिक्रीकर्मियों को अब 14,300 रुपये के बजाय 17,875 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में जब राज्य सरकार ने खुदरा शराब बिक्री की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी, तब इन कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की गई थी। तब से वे नियमित सेवा और बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे। प्रस्ताव में कर्मचारियों के रिटायर्ड होने की उम्र 60 वर्ष करने का सुझाव भी शामिल है, जिससे उन्हें अधिक रोजगार सुरक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि यह फैसला केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शराब दुकानों में सुधार लाने की योजना का हिस्सा है।

सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन मिलने से कर्मचारी ग्राहकों से शराब की बोतलों की MRP से ऊपर अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक राशि वसूलने जैसी शिकायतों से दूर रहेंगे। आबकारी मंत्री के. विग्नेश ने कहा कि अधिक वेतन मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव कम होगा और दुकानों में पारदर्शिता बढ़ेगी। लंबे समय से ग्राहकों की ओर से यह शिकायत की जाती रही है कि कई दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है।