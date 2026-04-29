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Tamilnadu Exit Polls: तमिलनाडु में फिर एमके स्टालिन सरकार, एक सर्वे ने तो चौंका ही दिया

Apr 29, 2026 08:31 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में डीएमके प्लस को बढ़त दी गई है। हालांकि ऐक्सिस माय इंडिया का अनुमान है कि ऐक्टर विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। वहीं जेवीसी के सर्वे में AIADMK को विजयी बताया गया है।

Tamilnadu Exit Polls: तमिलनाडु में फिर एमके स्टालिन सरकार, एक सर्वे ने तो चौंका ही दिया

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान खत्म होते ही एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। तमिलनाडु के एग्जिट पोल्स की बात करें तो ज्यादातर सर्वे में एमके स्टालिन की अगुआई वाले डीएमके गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं सर्वे पर गौर करें तो ऐक्टर विजय की टीवीके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐक्सिस माय इंडिया ने तो टीवीके को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान लगा दिया है। अगर ऐसा होता है तो वह तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी।

पीपल्स पल्स ने किसे दिया बहुमत

'पीपुल्स पल्स' ने द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। उसका अनुमान है कि राजग को 65 से 80 तथा अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम(टीवीके) को 18 से 24 सीटें मिलेंगी।

Tamilnadu

'मैट्रिज' के सर्वेक्षण में कहा गया है कि द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन 122 से 132 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रख सकता है तथा एआईए़डीएमके के नेतृत्व वाले राजग को 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवीके को 10 से 12 हासिल हो सकती हैं। पी मार्क की बात करें तो डीएमके गठभंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को 65 से 85 सीटें मिल सकती है। टीवीके के खाते में 18 से 24 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है।

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जेवेसी के सर्वे में डीएमके गठभंधन को 75 से 95 सीटें दी गई हैं। वहीं इसमें एआईएडीएमके की सरकार बनती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक एआईएडीएमके को 128 से 147 सीटें मिल सकत हैं। वहीं टीवीके को 8 से 15 सीटें मिलने का ही अनुमान है। कामाख्या एनालिटिक्स के सर्वे में भी टीवीके को 67से 81 सीटें दी गई हैं। इसके मुताबिक 78 से 95 सीटें डीएमके को मिल सकती हैं और 68 से 84 सीटें ऐआईएडीएमके और बीजेपी के खाते में जा सकती हैं।

Tamilnadu exit polls

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। सभी पांच विधानसभा चुनावों के परिणाम चार मई को मतों की गिनती के साथ घोषित किए जाएंगे। अभिनेता से नेता बने विजय बुधवार को महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईबाबा मंदिर गए। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक ने मंदिर में प्रार्थना की। अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक बाहर जमा हो गए और अभिनेता ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इससे पहले, विजय ने तमिलनाडु के तिरुचेंदूर स्थित मुरुगन मंदिर के दर्शन किए थे। बताया जा रहा है कि अभिनेता चार मई को घोषित होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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