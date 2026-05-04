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बड़ा उलटफेर? दिग्गज पीछे, विजय के ड्राइवर का बेटा जीत की रेस में सबसे आगे

May 04, 2026 06:32 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
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सबरीनाथन के पिता, राजेंद्रन, विजय के फिल्मी करियर की शुरुआत से ही उनके साथ साये की तरह रहे हैं। राजनीति में विजय ने अपने इस पुराने पारिवारिक जुड़ाव पर भरोसा जताया, जो अब चुनावी सफलता में बदलता दिख रहा है।

बड़ा उलटफेर? दिग्गज पीछे, विजय के ड्राइवर का बेटा जीत की रेस में सबसे आगे

अभिनेता से राजनेता बने विजय के भरोसेमंद साथी और उनके 30 वर्षों से पर्सनल कार ड्राइवर रहे राजेंद्रन के बेटे आर सबरीनाथन, चेन्नई की विरुगमपक्कम विधानसभा सीट पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे सबरीनाथन ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। वे जीत के काफी करीब हैं।

अबतक 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और वे 21468 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनसे पीछे सत्तारूढ़ DMK के प्रभाकर राजा ए.एम.वी और विपक्षी पार्टी के कद्दावर नेता AIADMK के उम्मीदवार विरुगई वी.एन रवि हैं। यदि यही रुझान बरकरार रहता है, तो विरुगामपक्कम सीट पर TVK की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

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शुरुआत से ही विजय के साथ साये की तरह

आपको बता दें कि सबरीनाथन के पिता राजेंद्रन, विजय के फिल्मी करियर की शुरुआत से ही उनके साथ साये की तरह रहे हैं। राजनीति में विजय ने अपने इस पुराने पारिवारिक जुड़ाव पर भरोसा जताया, जो अब चुनावी सफलता में बदलता दिख रहा है।

सबरीनाथन उस समय चर्चा के केंद्र में आए थे जब पार्टी द्वारा उम्मीदवारी की घोषणा होने पर वे मंच पर ही भावुक होकर रो पड़े थे। इस दौरान विजय ने उन्हें खूब संभाला था। जिसने भी ये नजारा देखा वह भावुक हो गया था। उनका यह वीडियो तब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसने जनता के बीच उनकी छवि को एक संवेदनशील और समर्पित युवा नेता के रूप में स्थापित किया।

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पिछले पांच चुनाव में क्या हुआ था?

विरुगमपक्कम विधानसभा क्षेत्र अपनी राजनीतिक विविधता के लिए जाना जाता है। पिछले पांच चुनावों में यहां की जनता ने तीन अलग-अलग दलों को मौका दिया है, जिससे यह सीट हमेशा से दिलचस्प रही है। इस बार TVK की इस संभावित जीत ने क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

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TVK पार्टी ने लोगों को दिया नया विकल्प

तमिलनाडु में TVK पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने 100 से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इस दमदार प्रदर्शन के साथ, इस नई पार्टी ने राज्य की पुरानी और पारंपरिक राजनीति में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। बीते कई सालों से तमिलनाडु की सत्ता पर कभी DM को मौका मिलता रहा है तो कभी AIADMK को जनता मौका देती रही है। इस बार जनता के मूड में बदलाव देखने को मिला है और एक नई पार्टी (TVK) को जिम्मेदारी मिलती नजर आ रही है।

Mohit

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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